Toyota RAV4 full hybrid (2026), la prova dei consumi reali

La Toyota RAV4 è il SUV compatto che ha fatto la storia dei SUV e da alcuni anni si è votata completamente alle motorizzazioni ibride di cui la casa giapponese è pioniera. La sesta generazione della RAV4 evolve il concetto confermando dimensioni generose e motori efficienti, come il 2.5 full hybrid con trazione integrale elettrificata che ho avuto modo di testare.

Nella prova dei consumi reali di 360 km la nuova Toyota RAV4 Hybrid AWD-i 2026 ho registrato una buona media di 4,85 l/100 km (20,62 km/l) e una spesa di 33,37 euro per la benzina necessaria al tragitto.

Toyota RAV4 (2026): i dati

Allestimento Toyota RAV4 Hybrid AWD-i Premium Prezzo base 55.700 euro Data prova 22/06/2026 Meteo (partenza/arrivo) Sereno, 36° / Sereno, 32° Prezzo carburante 1,911 euro/l (Benzina) Chilometraggio totale a inizio prova 1.739 km Chilometraggio totale a fine prova 3.305 km Velocità media Roma - Forlì 80 km/h Pneumatici Toyo Proxes Sport

235/50 R20 104V XL

(Etichetta UE: B, B, 70 dB)

Toyota RAV4 (2026): quanto consuma

Un dato su tutti emerge nelle più comuni condizioni di utilizzo in cui ho potuto impegnare la Toyota RAV4 full hybrid: la costanza dei consumi che, seppur non bassissimi, si mantengono quasi invariati in città e in autostrada. Solamente sui percorsi extraurbani sono riuscito a ottenere consumi davvero molto ridotti.

Toyota RAV4 (2026), anche con la trazione integrale sa consumare il giusto Foto di: Toyota

Con il serbatoio da 55 litri la RAV4 ibrida full riesce a garantire autonomie sempre abbondanti, oltre gli 800 km in media, con punte fino a 1.500 km sui percorsi extraurbani ideali affrontati a velocità costante.

Toyota RAV4 (2026): i consumi reali

Percorso Consumo e autonomia teorica Misto urbano-extraurbano



6,2 l/100 km (16,1 km/l)

885 km di autonomia teorica Autostrada 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

830 km di autonomia teorica Economy run 3,6 l/100 km (27,7 km/l)

1.523 km di autonomia teorica Media reale 4,85 l/100 km (20,62 km/l) Computer di bordo 4,9 l/100 km Alla pompa 4,8 l/100 km

Toyota RAV4 (2026): la scheda tecnica

Alimentazione: Ibrido (Benzina, 2.487 cc)

Potenza: 105 kW

Emissioni di CO2 (WLTP): 128 g/km

Massa a vuoto: 1.705 kg

Rapporto potenza/tara: 58,989 kW/t

Omologazione: Euro 6E-BIS (Risp Reg UE 715/2007*2023/443EB)

Toyota RAV4 (2026): quanto si spende di benzina?

Quanto si spende Spesa Spesa reale (Roma-Forlì) 33,37 euro Spensa mensile (800 km al mese) 74,15 euro Quanto fa con 20 euro 216 km Quanto fa con un pieno 1.134 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.

Toyota RAV4 (2026): quanto consumano le concorrenti?

Con i suoi 4,85 l/100 km la Toyota RAV4 2026 si posiziona nella parte medio-bassa della classifica delle prove consumi reali, ma davanti alla più compatta Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid AWD-I (5,25 l/100 km - 19,0 km/l), alla Ford Kuga 2.5 Full Hybrid 190 CV AWD del 2022 (5,40 l/100 km - 18,5 km/l) e alla Honda CR-V e:HEV Full Hybrid AWD (5,60 l/100 km - 17,8 km/l).

48 Fonte: Toyota

Meglio della RAV4, tra i SUV full hybrid a quattro ruote motrici, hanno invece fatto la vecchia Toyota RAV4 Hybrid AWD-i del 2019 (4,40 l/100 km - 22,7 km/l) e la Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 4WD Allgrip AT (4,20 l/100km - 23,8 km/l).

La video prova della nuova Toyota RAV4 full hybrid

Toyota RAV4 (2026): cosa mi è piaciuto e cosa no

L'auto che ho provato è una Toyota RAV4 Hybrid AWD-i Premium, versione già molto ben accessoriata che include nella dotazione di serie il cambio automatico e-CVT, i cerchi in lega da 20", i fari Bi-LED, i vetri posteriori oscurati, i sensori di parcheggio davanti e dietro, la retrocamera, il climatizzatore automatico bi-zona, l'head-up display, il sistema audio Premium JBL a 8 altoparlanti, il portellone posteriore ad apertura automatica senza mani e il sedile del guidatore regolabile elettricamente con memoria. La presenza in più di vernice metallizzata e tetto panoramico con apertura elettrica porta il prezzo di listino a quota 58.300 euro.

Toyota RAV4 (2026): gli interni Foto di: Toyota

Cosa mi piace Cosa non mi piace Spazio interno abbondante, anche per i bagagli Finiture superficiali interne migliorabili Ottimo comfort di viaggio e visibilità Sedili anteriori ventilati poco efficaci Dotazione completa, compresi tanti vani portaoggetti Motorizzazione più efficiente che grintosa Consumi molto contenuti fuori città

La cifra non è bassa in assoluto, ma mi è sembrata consona al tipo di veicolo, alla motorizzazione da 194 CV, alle tecnologie di bordo e alle finiture sempre robuste e pratiche tipiche di Toyota. Quello che ho apprezzato in particolare della nuova RAV4 è stato l'ampio spazio a bordo per passeggeri e bagagli che dispongono di un lungo vano posteriore, la buona visibilità in ogni direzione e l'ottima dotazione di bordo che include ampi portaoggetti in tutto l'abitacolo. Bene anche il comfort di viaggio, la trazione integrale e le tante prese di ricarica USB-C. Migliorabili mi sono parse invece alcune finiture superficiali delle plastiche interne, l'efficacia dei sedili anteriori ventilati e la sportività del powertrain che è più votato all'efficienza che alla grinta.