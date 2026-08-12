Negli interni della nuova Jaguar manca qualcosa

Se dovessimo assegnare il premio di auto più discussa e criticata del web la Jaguar Type 01 se la giocherebbe in finale con la Ferrari Luce. La GT inglese è stata regina di contenuti online per mesi, con schiere di utenti a criticarne praticamente ogni singolo aspetto. Dallo stile alla sua natura elettrica.

Ora forse le voci potrebbero placarsi, perché la Type 01 ha mostrato per la prima volta i suoi interni. E sono spiazzanti, ma in chiave positiva. L'eleganza c'è - e non poteva essere altrimenti - ma non è condita con maxi monitor sistemati ovunque.

Andare per sottrazione

Là dove ci si aspetterebbe di trovare lo schermo del sistema di infotainment c'è una piccola plancia verticale, a fungere da centro di gestione per climatizzatore e altre funzioni. Lo sguardo poi si alza e tutto è terribilimente pulito, semplice, richiamando un ambiente delle Jaguar anni '60. Senza radica a profusione ma con materiali curati e ricercati.

4 Fonte: Jaguar

Come si fa però con tutte le funzioni della Jaguar Type 01? La Casa per ora si limita a parlare di "tecnologia di infotainment come parte integrante dell'architettura degli interni, progettata per semplificare la vita. Le interfacce digitali sono integrate in modo intelligente per un controllo immediato".

Guardate ancora una volta la foto della plancia: manca qualcosa? Si, lo specchietto retrovisore. È il grande assente negli interni della Jaguar Type 01. No, c'è ma non si vede perché sostituito da un monitor sistemato al centro, subito sotto il parabrezza, così da aiutare il guidatore a distrarsi il meno possibile.

Jaguar Type 01, gli interni Foto Di: Jaguar Jaguar Type 01: gli interni

Jaguar Type 01, cosa sappiamo

Basata sulla nuova Jaguar Electric Architecture (JEA) la Jaguar Type 01 è mossa da 3 motori elettrici, per un totale di 1.000 CV e 1.300 Nm. Lunga 5,2 metri ha uno stile esterno completamente nuovo e mira a posizionare Jaguar nel segmento dell'ultra lusso. Lunga 5,2 metri ha una carrozzeria 2 porte e linee da coupé. Debutterà a New York il 6 ottobre.

Jaguar 00 Concept Foto di: InsideEVs