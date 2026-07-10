La nuova Jaguar in pista va così

Le camuffature ci sono ancora e sono destinate a scomparire solo a ottobre, ma non sono mai bastate a nascondere le forme tutte particolari della Jaguar Type 01, la GT elettrica inglese che ha colto l'occasione del Goodwood Festival of Speed 2026 per mostrarsi in movimento salendo sulla celebre collina. Una lingua di asfalto per saggiare le doti dinamiche dell'auto.

Così i 1.000 CV della Jaguar Type 01 hanno portato a spasso quelle linee che tanto hanno fatto discutere, tracciate per distinguersi da tutte le Jaguar del passato e aprire una nuova era.

Sua lunghezza

Il video che ritrae la Jaguar Type 01 mentre affronta la salita sulla collina di Goodwood è accompagnato da vociare, rombi degli altri bolidi pronti per la corsa, passare di gente e altro ancora ma sembra che la GT inglese non emetta alcun tipo di sound artificiale, almeno all'esterno. Chissà però se ci sarà un qualche dispositivo per farla "cantare" come un V8.

Il peso ancora non si conosce ma dovrebbe superare le 2,5 tonnellate. D'altra parte tra la natura elettrica e le dimensioni XXL - lunghezza di circa 5,2 metri - non permettono di essere un peso piuma. Un tracciato stretto come quello di Goodwood non è quindi certo il terreno ideale per una Gran Turismo come la Jaguar Type 01, ben lontana dal concetto di sportiva di razza e nata per lunghi viaggi nel comfort più totale, accompagnata comunque da un powertrain da hypercar. Ai già citati 1.000 CV si aggiungono infatti i 1.300 Nm di coppia sprigionati dai 3 motori elettrici. Ad alimentarli ci penserà un'enorme batteri da 120 kWh con supporto alla ricarica a 350 kW, che promette fino a 692 km di autonomia.