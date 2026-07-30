L'Audi A2 e i test in pista

Manca sempre meno al debutto della nuova Audi A2, attesa per il prossimo autunno. Un modello che se da una parte segna un clamoroso ritorno al passato per la Casa tedesca, dall'altro si inserisce nel presente (e nel futuro) elettrico di Ingolstadt.

L'Audi A2 2026 sarà infatti completamente elettrica. Una piccola emissioni zero che non rinuncia comunque a qualche giro di test al Nurburgring, come mostrato dal video che trovate qui sotto.

Comfort zone

Che l'Audi A2 2026 sia bel lontana dai panorami che si troverà ad affrontare una volta in commercio è cosa chiara, ma i vari test dinamici in pista servono per portare al limite l'auto capendo là dove è sistemata l'asticella. Detto questo la nuova piccola tedesca rimane avvolta dalle camuffature, insufficienti per coprire ciò che sappiamo da tempo: la nuova Audi A2 avrà linee molto simili a quelle della prima generazione.

Il video dei test della nuova Audi A2

D'altra parte già nel 1999 la stravagante piccola dei 4 anelli poneva l'accento su un cx particolarmente basso (0,28) e il powertrain elettrico della sua erede di certo non disdegna linee capaci di fendere al meglio l'aria, così da aumentare l'autonomia.

Quindi: forme sinuose, luntto "spezzato" e alettone posteriore rimangono al loro posto, a fare da vestito a una meccanica basata sulla piattaforma MEB (nella sua più recente evoluzione) del Gruppo Volkswagen, quella dedicata alle auto elettriche. Una base che permetterà di ospitare powertrain di differenti potenze, da un minimo di 170 a un massimo di 326 CV (numeri basati sulle altre elettriche su base MEB), per un'autonomia massima che potrebbe superare i 600 km.

Fotogallery: Audi A2 e-tron (2026), il render di Motor1.com 4 Fonte: Motor1.com

Grazie ad alcune foto spia conosciamo anche gli interni della nuova Audi A2, caratterizzate da una plancia ripresa dalle sorelle maggiori, con due monitor inseriti un unico elemento, per strumentazione digitale e infotainment.

Come detto il debutto ufficiale dell'Audi A2 2026 è fissato per l'autunno del 2026, con arrivo nelle concessionarie previsto per inizio 2027 e prezzo d'attacco stimato attorno ai 35.000 euro.