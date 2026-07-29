Audi Q9: il SUV più grande di sempre debutta in Europa

Audi amplia verso l'alto la propria gamma SUV con il nuovo Q9, un modello che diventa il più grande mai prodotto dalla Casa di Ingolstadt. Pensato principalmente per i mercati globali, con particolare attenzione a Nord America e Cina, il nuovo arrivato affiancherà il Q7 senza sostituirlo, proponendo dimensioni ancora più generose, tre file di sedili e una dotazione tecnologica da vera ammiraglia.

Con una lunghezza superiore ai 5 m e un abitacolo configurabile fino a sette posti, il Q9 punta a conquistare chi cerca spazio, comfort e capacità di traino senza rinunciare al lusso. Per il debutto europeo Audi ha scelto un'unica motorizzazione diesel V6 elettrificata, mentre in altri mercati saranno disponibili anche propulsori benzina a sei e otto cilindri.

Audi Q9, gli esterni

Le proporzioni raccontano subito le ambizioni del nuovo modello. Q9 misura 5,31 m di lunghezza, ovvero circa 25 cm in più rispetto al Q7, è largo 2,21 m (specchi inclusi), alto 1,81 m e può contare su un passo di 3,14 m. Si tratta del SUV più imponente mai realizzato dalla Casa tedesca.

Il frontale riprende il nuovo linguaggio stilistico Audi, con il Singleframe integrato in un'unica mascherina nera che ingloba anche i gruppi ottici. A richiesta è disponibile una versione illuminata della calandra, soluzione ormai sempre più diffusa tra i modelli premium. La fiancata mette in evidenza il passo allungato e il maggiore sviluppo della parte posteriore, mentre al retrotreno spicca il portatarga posizionato nel paraurti, soluzione che differenzia il Q9 dal Q7.

Audi Q9 (2026) - Il frontale riprende il nuovo linguaggio stilistico Audi Foto Di: Audi Audi Q9 (2026) - Tra le novità tecnologiche figurano i fanali posteriori digitali OLED curvi Foto Di: Audi

Tra le novità tecnologiche figurano i fanali posteriori digitali OLED curvi, descritti da Audi come i primi al mondo con questa particolare architettura in un modello di serie. A unirli c'è una barra luminosa a LED con gli anelli Audi illuminati. Debutta inoltre un sistema che proietta sul terreno l'indicazione della direzione durante le svolte o i cambi di corsia, mentre all'apertura delle porte compare un tappeto luminoso con grafica dedicata.

Audi Q9 (2026) - Per la carrozzeria sono previste due linee di allestimento: Advanced.e S line Foto di: Audi

Per la carrozzeria sono previste due linee di allestimento: Advanced, più elegante grazie alle lamelle verticali della calandra, e S line, dal carattere decisamente più sportivo. I cerchi in lega vanno da 20 a 23 pollici, con pneumatici insonorizzati di serie sulle misure più grandi.

Lunghezza Altezza Larghezza Passo 5.31 m 1.81 m 2.21 m 3.14 m

Audi Q9, gli interni

L'abitacolo è stato progettato privilegiando la versatilità. Di serie il Q9 offre sette posti distribuiti su tre file, tutti con regolazioni elettriche. In alternativa è disponibile una configurazione a sei posti, caratterizzata da due poltrone singole nella seconda fila.

Per la prima volta su un'Audi debuttano l'apertura e la chiusura elettrica delle porte, dotate di sistema anticollisione che interrompe automaticamente il movimento in presenza di ostacoli. I sedili sportivi sono di serie, mentre quelli anteriori possono essere arricchiti con ventilazione, funzione massaggio e regolazioni elettriche più complete. Disponibile anche il riscaldamento esteso per braccioli e console centrale.

Audi Q9 (2026) - L'abitacolo è stato progettato privilegiando la versatilità Foto Di: Audi Audi Q9 (2026) - Per la prima volta su un'Audi debuttano l'apertura e la chiusura elettrica delle porte Foto Di: Audi

La seconda fila scorre longitudinalmente ed è completamente modulabile, mentre l'accesso alla terza fila avviene tramite un sistema elettrico che inclina automaticamente i sedili senza obbligare a rimuovere eventuali seggiolini Isofix. Il tetto panoramico in vetro da 1,5 metri quadrati è incluso nell'equipaggiamento standard.

Sul fronte tecnologico ritroviamo il nuovo MMI Panoramic Display, composto dalla strumentazione digitale OLED da 12,3 pollici e dal display centrale touch da 14,5 pollici. Di serie anche lo schermo dedicato al passeggero anteriore da 12,3 pollici, dotato della funzione Privacy che ne limita la visibilità al conducente durante la marcia.

Audi Q9 (2026) - Sul fronte tecnologico ritroviamo il nuovo MMI Panoramic Display Foto di: Audi

Audi dichiara inoltre un netto passo avanti nella qualità percepita grazie a nuovi rivestimenti, inserti in legno e materiali più raffinati rispetto ad alcuni modelli recenti della gamma.

Audi Q9, i motori

Al lancio il Q9 sarà disponibile con motorizzazioni diesel V6 abbinato alla tecnologia MHEV Plus. In Germania, in particolare, debutta il 3.0 TDI da 220 kW (299 CV) e 630 Nm, mentre in alcuni mercati europei sarà proposta anche una variante da 180 kW (245 CV) e 500 Nm. Audi, però, non ha ancora comunicato la composizione della gamma per i singoli Paesi.

Il sistema mild hybrid utilizza un generatore integrato nella trasmissione, un motorino d'avviamento a cinghia e una batteria agli ioni di litio con chimica litio-ferro-fosfato. Nelle fasi di accelerazione può fornire fino a 18 kW (24 CV) aggiuntivi, contribuendo sia alle prestazioni sia alla riduzione dei consumi.

Audi Q9 (2026) - Debutta il 3.0 V6 TDI da 220 kW (299 CV) e 630 Nm Foto Di: Audi Audi Q9 (2026) - Il sistema mild hybrid utilizza un generatore integrato nella trasmissione Foto Di: Audi

Il 6 cilindri beneficia inoltre di un compressore elettrico che riduce il turbo lag, garantendo una risposta più pronta ai bassi regimi. La trasmissione è affidata a un cambio automatico a otto rapporti, mentre la trazione integrale quattro è di serie su tutte le versioni. Anche la dinamica promette elevati livelli di comfort grazie alle sospensioni pneumatiche adattive montate di serie, con un'escursione dell'altezza da terra fino a 90 mm.

Audi Q9 (2026) - Il 6 cilindri beneficia di un compressore elettrico che riduce il turbo lag Foto di: Audi

A richiesta è disponibile una versione più sportiva dell'assetto, abbinata alle quattro ruote sterzanti, capaci di orientare l'asse posteriore fino a 5 gradi per migliorare agilità e stabilità. Il Q9 può trainare rimorchi fino a 3,5 t e integra specifici sistemi di assistenza dedicati alle manovre con caravan e rimorchi.

43 Fonte: Audi

Audi Q9, versioni e prezzi

La gamma europea ruota inizialmente attorno a due allestimenti: Advanced, con impostazione più elegante e ricca dotazione di serie; S line, caratterizzata da dettagli estetici sportivi e finiture dedicate.

Audi ha già confermato l'esistenza di una versione SQ9, che al momento non è prevista per il mercato europeo.

Il nuovo SUV Audi Q9 viene prodotto nello stabilimento di Bratislava, in Slovacchia. ed è ordinabile a partire da luglio 2026. Le prime consegne nei mercati europei sono previste da novembre.

Audi ha comunicato, per ora il prezzo, del mercato tedesco, dove il Q9 TDI da 220 kW parte da 108.400 euro, confermando il posizionamento del modello al vertice della gamma SUV Audi. I listini degli altri mercati europei saranno diffusi successivamente.

Fotogallery: Audi Q9 (2026)