Audi Q3 restyling 2027: più tecnologia e comfort, stesso prezzo

Audi aggiorna la sua Q3 con il Model Year 2027 puntando su una formula semplice ma efficace: offrire più contenuti senza aumentare i prezzi. Il SUV compatto dei quattro anelli, uno dei modelli più apprezzati dal mercato, si presenta con una dotazione di serie più ricca, nuove soluzioni digitali e sistemi di assistenza alla guida evoluti.

Le novità interessano anche la variante Sportback e saranno disponibili nelle concessionarie italiane a partire dal terzo trimestre del 2026. Si parte da 44.200 euro chiavi in mano

L'intervento non modifica il progetto alla base del SUV, ma ne migliora l'esperienza d'uso quotidiana con: più comfort per guidatore e passeggeri, una maggiore attenzione alla sicurezza attiva e una digitalizzazione presa in prestito dai modelli di categoria superiore. Le versioni plug-in hybrid, guadagnano anche nuove funzionalità per la ricarica e una capacità di traino superiore.

Più dotazioni di serie già dall'allestimento Business

La principale novità della Audi Q3 MY27 riguarda l'equipaggiamento di serie. Fin dall'allestimento Business arrivano senza sovrapprezzo il clima automatico bizona, il riscaldamento dei sedili anteriori, la telecamera posteriore per le manovre e la chiave comfort.

Gli allestimenti Business Advanced e S line aggiungono inoltre sistemi di assistenza alla guida più completi, tra cui il Side Assist per il monitoraggio dell'angolo cieco, l'Exit Warning che segnala l'arrivo di veicoli o ciclisti durante l'apertura delle portiere e il Rear Cross-Traffic Assist che aiuta nelle uscite in retromarcia dai parcheggi.

Audi ha, inoltre, rivisto la struttura dei pacchetti Tech, rendendo disponibili come optional singoli alcuni equipaggiamenti che in passato erano acquistabili esclusivamente all'interno dei pacchetti.

6 Fonte: Audi

Debutta il passenger display da 10,9 pollici

Tra le novità tecnologiche più interessanti arriva, per la prima volta sulla Q3, il passenger display da 10,9 pollici già visto su modelli come Audi Q6 e-tron. Lo schermo dedicato al passeggero anteriore affianca la strumentazione digitale Audi Virtual Cockpit da 11,9 pollici e il display centrale MMI da 12,8 pollici, creando un ambiente ancora più ricco e moderno.

Audi Q3 2027 - La novità è il Passenger Display Foto di: Audi

Audi interviene anche sull'ergonomia. I comandi al volante adottano una soluzione che combina superfici fisiche e digitali, mentre il nuovo phone box per la ricarica wireless è refrigerato, offre una potenza fino a 25 Watt e utilizza un sistema di allineamento magnetico per mantenere correttamente posizionato lo smartphone. Per i passeggeri posteriori sono, inoltre, disponibili tre prese USB-C fino a 100 W.

Cruise control più intelligente e monitoraggio del conducente

L'evoluzione interessa anche i sistemi di assistenza alla guida. Il cruise control adattivo utilizza ora dati online per modificare automaticamente velocità e distanza di sicurezza in funzione delle condizioni del traffico e dell'andamento del percorso.

Audi Q3 2027 - Il cruise control adattivo utilizza ora dati online Foto di: Audi

Novità anche per il sistema di rilevamento della stanchezza del conducente che integra una telecamera dedicata al monitoraggio del volto del guidatore. Il sistema è così in grado di individuare con maggiore rapidità eventuali segnali di distrazione o affaticamento.

Più semplice la ricarica delle versioni plug-in

Le Audi Q3 e-hybrid e Q3 Sportback e-hybrid introducono una novità assoluta per le ibride plug-in della Casa tedesca: la funzione Plug & Charge. Presso le colonnine compatibili di IONITY ed Ewiva sarà sufficiente collegare il cavo perché il veicolo venga riconosciuto automaticamente e la ricarica inizi senza utilizzare tessere, applicazioni o carte di pagamento. Anche la fatturazione avverrà automaticamente.

Le versioni plug-in beneficiano, inoltre, di un incremento della capacità di traino, che cresce di 600 kg rispetto al passato, migliorando ulteriormente la versatilità del SUV per chi utilizza rimorchi, caravan o attrezzature sportive.

I prezzi dell'Audi Q3 MY27

Versioni Motore Prezzo Business TFSI 150 CV S tronic mHEV TDI 150 CV S tronic mHEV TFSI 204 CV quattro S tronic TDI 193 CV quattro S tronic e-hybrid 272 CV S tronic PHEV 44.200 euro 45.500 euro 51.000 euro 52.100, euro 52.000 euro Business Advanced TFSI 150 CV S tronic mHEV TDI 150 CV S tronic mHEV TFSI 204 CV quattro S tronic TDI 193 CV quattro S tronic e-hybrid 272 CV S tronic PHEV 46.800 euro 48.100 euro 53.600 euro 54.700 euro 54.600 euro S Line TFSI 150 CV S tronic mHEV TDI 150 CV S tronic mHEV TFSI 204 CV quattro S tronic TDI 193 CV quattro S tronic e-hybrid 272 CV S tronic PHEV TFSI 265 CV quattro S tronic 49.000 euro 50.300 euro 55.800 euro 56.900 euro 56.800 euro 64.500 euro

I prezzi dell'Audi Q3 Fasback MY27

Versioni Motore Prezzo Business TFSI 150 CV S tronic mHEV TDI 150 CV S tronic mHEV TFSI 204 CV quattro S tronic TDI 193 CV quattro S tronic e-hybrid 272 CV S tronic PHEV 46.200 euro 47.500 euro 53.000 euro 54.100, euro 54.000 euro Business Advanced TFSI 150 CV S tronic mHEV TDI 150 CV S tronic mHEV TFSI 204 CV quattro S tronic TDI 193 CV quattro S tronic e-hybrid 272 CV S tronic PHEV 48.800 euro 50.100 euro 55.600 euro 56.700 euro 56.600 euro S Line TFSI 150 CV S tronic mHEV TDI 150 CV S tronic mHEV TFSI 204 CV quattro S tronic TDI 193 CV quattro S tronic e-hybrid 272 CV S tronic PHEV TFSI 265 CV quattro S tronic 51.000 euro 52.300 euro 57.800 euro 58.900 euro 58.800 euro 66.500 euro

Prezzi e allestimenti

Il listino Audi Q3, parte da 44.200 euro chiavi in mano per la versione TFSI S tronic mHEV da 150 CV in allestimento Business, per arrivare a 46.800 euro per le versioni Business Advanced e 49.000 euro per S line. La Sportback, coupé-SUV della gamma, richiede un sovrapprezzo fisso di 2mila euro su ogni motorizzazione e allestimento: si parte quindi da 46.200 euro, con Business Advanced a 48.800 euro e S line a 51.000 euro.

Le due carrozzerie condividono l'intera gamma propulsori: due varianti da 150 CV (una benzina TFSI, una diesel TDI mHEV), il TDI quattro da 193 CV, il TFSI quattro da 204 CV e l'e-hybrid PHEV da 272 CV. Al vertice della gamma si c'è il TFSI quattro da 265 CV, proposto esclusivamente in allestimento S line, con un prezzo che parte da 64.500 euro sulla Q3 e sale a 66.500 euro sulla Sportback.