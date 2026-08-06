Un metro di altezza e 1.600 CV: ecco la Bugatti Destrier

La Bugatti Bolide cambia completamente personalità e diventa Destrier, una spettacolare hypercar one-off realizzata attraverso il Programme Solitaire della Casa di Molsheim.

Sotto una carrozzeria completamente reinterpretata rimangono il telaio monoscocca in fibra di carbonio e soprattutto il poderoso 8.0 W16 quadriturbo da 1.600 CV, ma l'obiettivo non è più quello di dominare la pista. La Destrier punta piuttosto su eleganza, artigianalità e proporzioni estreme, con una carrozzeria alta appena un metro e un abitacolo realizzato come un autentico pezzo di alta sartoria automobilistica.

Il debutto pubblico è previsto durante la Monterey Car Week 2026, in programma a partire dal 13 agosto.

Dalla pista all'eleganza

Il nome Destrier deriva dal termine utilizzato per indicare i prestigiosi cavalli da guerra montati dai cavalieri medievali.

Bugatti Destrier Bugatti Destrier, il posteriore Bugatti Destrier, la vista laterale Foto Di: Bugatti Foto Di: Bugatti

La Destrier nasce dalla monoscocca in carbonio della Bolide, ma elimina buona parte degli elementi aerodinamici più aggressivi della hypercar da circuito. Spariscono quindi le appendici più vistose e l'enorme impostazione racing lascia spazio a superfici più pulite e scolpite. L'altezza di appena un metro rende inoltre la Destrier la Bugatti più bassa mai realizzata. I cerchi misurano 20" all'anteriore e 21" al posteriore e contribuiscono a enfatizzare ulteriormente le proporzioni.

Il design propone anche una nuova interpretazione della tradizionale C-line di Bugatti, mentre posteriormente compare un'ala elegantemente integrata nella carrozzeria che richiama quella della Chiron Profilée.

La Bugatti Destrier in video

Un omaggio alla Type 57

Tra le fonti d'ispirazione della Destrier troviamo anche la storica Bugatti Type 57. Proprio questa piattaforma diede origine a vetture profondamente differenti come la Type 57G Tank da competizione e la leggendaria Type 57SC Atlantic.

A rendere ancora più speciale l'esemplare unico è la verniciatura Sapphire Celeste, un blu profondo arricchito da particelle capaci di creare particolari riflessi sulla carrozzeria. La tinta rappresenta anche un richiamo alla Type 57SC Atlantic telaio 57591, originariamente caratterizzata da una tonalità blu prima di essere successivamente riverniciata.

Se all'esterno la Destrier prende le distanze dalla Bolide, nell'abitacolo la trasformazione è ancora più evidente.

L'impostazione essenziale e corsaiola della vettura da circuito lascia spazio a un ambiente molto più ricercato. Pelle marrone e nubuck vengono abbinati a uno speciale tessuto lavorato tridimensionalmente nel quale sono intrecciati fili di rame, creando un motivo circolare sviluppato appositamente.

Bugatti Destrier, gli interni Foto di: Bugatti

L'ispirazione arriva contemporaneamente dal mondo dell'alta moda e da quello dell'abbigliamento sportivo tecnico.

Anche l'alluminio diventa protagonista. Alcuni componenti, tra cui il mozzo del volante, le maniglie delle portiere, le bocchette dell'aria e i battitacco, ricevono una particolare lavorazione martellata che richiama le armature costruite artigianalmente per i cavalieri medievali.

Il W16 resta da 1.600 CV

Se l'estetica è stata profondamente trasformata, il cuore della Destrier rimane quello della Bolide.

Alle spalle dell'abitacolo continua infatti a lavorare il monumentale 8.0 W16 quadriturbo capace di sviluppare 1.600 CV. Una meccanica nata per prestazioni estreme che, in questo caso, diventa parte di un progetto dove esclusività e design assumono un'importanza ancora maggiore delle prestazioni assolute.

Della Bugatti Destrier sarà infatti costruito un solo esemplare, rendendola una delle creazioni più esclusive della Casa francese. Si tratta della terza vettura nata dal Programme Solitaire dopo Brouillard e FKP Hommage.

Fotogallery: Bugatti Destrier

15 Fonte: Bugatti