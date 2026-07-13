L'ultima Bugatti col W16 è un mostro da pista omologato da strada

L’azienda britannica di ingegneria automobilistica Lanzante Limited è nota per prendere vetture nate esclusivamente per la pista e trasformarle in auto omologate per l’uso su strada.

Al Goodwood Festival of Speed 2026, Lanzante si è presentata con uno dei suoi progetti più interessanti di sempre: una Bugatti Bolide omologata per la circolazione stradale.

Dalla pista alla strada con l'ingegneria by Lanzante

Per ricordarlo, la Bugatti Bolide era una vettura prodotta in serie limitata e destinata unicamente all’impiego in pista, costruita tra il 2024 e il 2025. Ne sono stati realizzati solo 40 esemplari e nessuno di questi è stato omologato dalla fabbrica per circolare con targa. Ed è qui che entra in gioco Lanzante.

Lavorando a stretto contatto con PRW Advanced Cooling Technology, Lanzante trasforma un mostro nato per la pista in qualcosa che può superare i dossi rallentatori ed entrare persino nei drive-through. Per rendere la Bolide omologata per l’uso stradale, Lanzante ha dovuto apportare una lunga serie di modifiche. A meno di sapere esattamente dove guardare, però, queste differenze possono risultare difficili da notare.

Fari a LED a X

La Bolide originale non aveva bisogno dei fari, dato che poteva essere guidata solo in circuito, dove in genere è presente un proprio sistema di illuminazione. Lanzante ha sviluppato nuovi fari a LED a forma di X, integrati direttamente nei segni a X presenti sul frontale dell’auto. Anche l’assetto tarato per la pista ha dovuto essere ammorbidito per l’uso su strada, mentre gli pneumatici slick da competizione Michelin sono stati sostituiti, visto che durano appena 60 km e costano circa 6.900 euro a treno.

Fortunatamente, il motore non ha richiesto modifiche, dato che il W16 quadriturbo da 8,0 litri è lo stesso utilizzato anche su modelli stradali come la Chiron. La potenza è di poco inferiore a 1.600 CV, un dato che deve fare davvero impressione su un’auto che pesa meno di 1.451 kg (prima della conversione realizzata da Lanzante).

Anche con tutti gli interventi di Lanzante, ci chiediamo se un’auto del genere possa davvero essere piacevole da guidare su strada.

Il parere di Motor1: Bugatti chiedeva già 4,7 milioni di dollari per la Bolide, e le quotazioni dell’usato hanno oscillato anche al di sopra di questa cifra in base al numero di telaio. Lanzante sta lavorando ad almeno due esemplari omologati per uso stradale e ci aspettiamo che questa conversione ne aumenti sensibilmente il valore come futura auto da collezione. Solo il tempo dirà se una di queste due vetture finirà all’asta tra molti anni.

Fonte: Lanzante Limited / Instagram