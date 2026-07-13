Il SUV sportivo si veste di carbonio verde: BMW X5 M by Larte Design

La BMW X5 M Competition si trasforma grazie a un nuovo pacchetto estetico sviluppato da Larte Design. Il preparatore tedesco ha presentato un kit widebody completamente realizzato in fibra di carbonio a secco, caratterizzato da una particolare finitura Vancouver Green che non viene applicata con la vernice, ma è integrata direttamente nel materiale composito.

L'obiettivo è offrire un livello di personalizzazione superiore rispetto alle tradizionali configurazioni di fabbrica, con risultati sorprendenti e particolari.

Un carbonio progettato su misura

Il progetto nasce da quello che Larte Design definisce "Customization Level 2", un approccio che va oltre la scelta di colori e accessori previsti dal costruttore. Ogni kit viene infatti sviluppato in base alle richieste del cliente e può essere realizzato in qualsiasi tonalità, incorporata direttamente nella trama della fibra di carbonio anziché applicata successivamente.

BMW X5M Competition in Vancouver Green by Larte Design (2026) Foto di: Larte Design

Per ottenere questo risultato, ogni componente viene prima modellato in argilla sulla vettura reale, poi digitalizzato con scansione 3D e trasformato nel pezzo definitivo attraverso un processo produttivo in autoclave con fibra di carbonio pre-preg, la stessa tecnologia utilizzata per molti componenti ad alte prestazioni.

Tredici elementi per un look più aggressivo

Il kit comprende 13 componenti, tra cui nuovo paraurti anteriore, cofano motore, estensioni dei passaruota, minigonne laterali, diffusore posteriore e spoiler. L'intervento modifica la percezione visiva del SUV BMW, rendendolo più largo e basso senza alterarne la struttura originale.

Fotogallery: BMW X5M Competition in Vancouver Green by Larte Design (2026) 6 Fonte: Larte Design

Secondo il preparatore, tutti gli elementi sono progettati per sfruttare i punti di fissaggio di serie, evitando forature o modifiche permanenti alla carrozzeria. L'installazione richiede circa sei ore e mantiene la piena compatibilità con sensori, sistemi ADAS e dotazioni elettroniche della BMW X5 M Competition.

Produzione artigianale e certificazione TÜV

L'intero kit viene costruito nello stabilimento Larte Design di Erkrath, in Germania, con tempi di produzione compresi tra 10 e 18 giorni. Tutti i componenti sono certificati TÜV, mentre il cofano dispone anche dell'omologazione Teilegutachten.

Lo stesso programma di personalizzazione è disponibile anche per altri modelli della gamma BMW, tra cui X5, X6, X6 M, X7, XM e Serie 7, confermando la volontà del preparatore di proporre elaborazioni sempre più esclusive senza compromettere funzionalità e qualità costruttiva.