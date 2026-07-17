La nuova BMW M3 col 6 cilindri gira al Nurburgring

La rivoluzione elettrica di BMW procede spedita, ma la Casa bavarese non è ancora pronta a rinunciare alle M con motore termico.

Un nuovo video spia immortalato al Nurburgring mostra infatti la prossima generazione della M3 a benzina, confermando che il brand non ha alcuna intenzione di abbandonare il celebre sei cilindri in linea.

In pieno sviluppo

Le immagini riprese all'Inferno Verde mostrano un prototipo ancora pesantemente camuffato, impegnato nella consueta fase di sviluppo.

Nonostante le camuffature, alcuni dettagli sono già evidenti. I passaruota molto allargati confermano che non si tratta della futura M350, ma della vera M3 sviluppata dalla divisione M. L'assetto ribassato, le carreggiate generose e l'impianto frenante maggiorato lasciano pochi dubbi sulla natura della vettura.

Anche il design anticipa il nuovo corso stilistico BMW. Pur senza gli eccessi aerodinamici della M Concept Neue Klasse, la futura M3 riprenderà numerosi elementi già mostrati dal prototipo elettrico, mantenendo una forte continuità estetica tra modelli a batteria e termici.

Il sei cilindri resta protagonista

La notizia più importante riguarda però il motore. Negli ultimi mesi si era parlato della possibilità che BMW potesse abbandonare il tradizionale sei cilindri in linea in favore di un V6, soluzione mai adottata dalla Casa bavarese su un modello di serie.

BMW M Concept Neue Klasse (2026): lo stile del prototipo potrebbe ispirare la M3 a benzina di serie Foto di: BMW

L'ipotesi è stata però smentita direttamente dai vertici del marchio. Il ceo di BMW M, Frank van Meel, ha confermato che il sei cilindri in linea continuerà a rappresentare il cuore della futura M3.

Si tratterà di una nuova evoluzione del 3.0 biturbo, ulteriormente affinato per rispettare le normative Euro 7. Il propulsore dovrebbe beneficiare di importanti aggiornamenti tecnici, compresa la recente tecnologia di combustione con pre-camera già introdotta su altri modelli europei.

Per rispettare le future normative sulle emissioni, è probabile anche l'introduzione di un sistema mild hybrid a 48 Volt. Per il resto, si parla di una M3 esclusivamente con cambio automatico e trazione integrale xDrive.

La futura M3 con motore termico nascerà parallelamente alla variante completamente elettrica, ma BMW ha già chiarito che le due vetture saranno quasi identiche dal punto di vista estetico. Il suo debutto appare ancora abbastanza lontano, con una possibile presentazione che dovrebbe avvenire nel corso nel 2028.

Fotogallery: BMW M Concept Neue Klasse (2026)

111 Fonte: BMW

Fonte: Carspotter Jeroen / YouTube