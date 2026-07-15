BMW e Toyota iniziano a usare la benzina rinnovabile al 100%
In Spagna parte un progetto pilota con carburante rinnovabile al 100% su auto di serie, assieme a Bosch e Repsol
La transizione verso una mobilità a basse emissioni potrebbe passare anche dai carburanti rinnovabili. BMW Group, Toyota Motor Europe, Bosch e Repsol hanno avviato in Spagna un progetto pilota di sei mesi per verificare l'impiego di benzina rinnovabile al 100% su vetture già esistenti, senza modificare motori o rete di distribuzione.
L'iniziativa è partita all'inizio di luglio e punta a raccogliere dati concreti sull'utilizzo quotidiano di questa soluzione.
Una flotta di auto già in circolazione
Il test coinvolge circa 20 modelli BMW e Toyota alimentati esclusivamente con la Nexa 95 di Repsol, una benzina rinnovabile prodotta da materie prime conformi alla direttiva europea RED. Il carburante è compatibile con gli attuali motori a benzina e può essere distribuito attraverso le infrastrutture esistenti, evitando investimenti in nuove reti di rifornimento.
Il progetto pilota sulla benzina rinnovabile di BMW Group, Toyota Motor Europe, Bosch e Repsol
La Spagna è stata scelta perché è l'unico Paese dove Repsol già commercializza questo carburante presso stazioni di servizio aperte al pubblico.
Bosch monitora ogni litro di carburante
A supportare il progetto c'è Bosch con il sistema digitale "Digital Fuel Twin", una piattaforma che certifica l'intero ciclo del carburante raccogliendo informazioni provenienti dai veicoli, dalle stazioni di servizio e dalle transazioni di pagamento. L'obiettivo è garantire la tracciabilità dell'utilizzo del carburante rinnovabile e creare uno standard affidabile anche dal punto di vista normativo.
Fotogallery: Il progetto pilota sulla benzina rinnovabile di BMW Group, Toyota Motor Europe, Bosch e Repsol
Un contributo al dibattito europeo
Per i quattro partner, il progetto rappresenta anche un banco di prova per sostenere il principio della neutralità tecnologica nelle politiche europee. I dati raccolti saranno condivisi con istituzioni e operatori del settore per dimostrare che i carburanti rinnovabili possono affiancare l'elettrificazione nella riduzione delle emissioni di CO₂, offrendo una soluzione immediatamente applicabile anche al vasto parco circolante con motore termico.
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