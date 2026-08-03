Tutte le nuove BMW in arrivo

Anche se le ultime notizie non sono certo delle migliori (8.000 licenziamenti) BMW rimane comunque il brand dominante nel segmento premium, superando Mercedes e Audi con un margine considerevole. Un primo posto raggiunto non a caso, ma grazie a una strategia su più livelli che ha incluso decisioni chiave come l'ampliamento della gamma e il mantenimento di tutte le motorizzazioni.

Come si dice, squadra che vince non si cambia. Nel prossimo futuro, a Monaco di Baviera continueranno a lanciare nuovi modelli con motori a benzina, diesel, ibridi plug-in ed elettrici. E anche a idrogeno.

BMW, le prossime novità

Spulciando le varie slide preparate per gli investitori in occasione della presentazione dei risultati del secondo trimestre, ci siamo imbattuti in una ricca lista delle novità BMW in arrivo. Le varie i3, iX3, Serie 7 restyling e X5 saranno seguite da una lunga serie di vetture entro la fine del 2027. Anche se l’immagine che alleghiamo qui sotto fa pensare che BMW stia per invadere il mercato con sportive a due porte e SUV, bisogna leggere bene la nota in piccolo: “Illustrative only”.

In realtà, le novità riguarderanno tutti i segmenti e quasi tutte le carrozzerie. C’è ancora molto da vedere nel 2026, visto che la prossima generazione della BMW Serie 3 con motori termici non è stata ancora svelata. Il debutto mondiale dovrebbe avvenire prima della fine dell’anno. Nello stesso arco di tempo, BMW dovrebbe lanciare la prima X4 elettrica (chiamata iX4) della sua storia, mentre le versioni con motore termico dovrebbero scomparire.

Roadmap dei prodotti BMW Foto di: BMW

BMW 2027, le novità in arrivo

Anche il 2027 dovrebbe essere ricco di lanci. Ufficialmente, solo pochi modelli sono stati confermati per il prossimo anno. Ci sono la BMW M3 elettrica, la Serie 7 firmata Alpina e la X7 di seconda generazione, dalla quale dovrebbe derivare anche una iX7 completamente elettrica. Con BMW che ha già anticipato la i3 Touring, è probabile che la familiare elettrica venga presentata nel corso del prossimo anno. È molto probabile che sia affiancata da un’altra Serie 3 Touring con motore termico.

Se le foto spia sono indicative, BMW darà alla Serie 5 un restyling in stile Neue Klasse, esteso sia alla berlina sia alla Touring e alle rispettive versioni M. Come per tutti i prossimi modelli della casa, gli aggiornamenti introdurranno una plancia radicalmente diversa, con un grande schermo centrale e una proiezione sul parabrezza da montante a montante. Dal momento che la nuova X5 offre già uno schermo passeggero opzionale, questa soluzione potrebbe arrivare anche sulla Serie 5.

Il SUV più piccolo di BMW cambierà profondamente nel 2027

Più in basso nella gamma, anche X1 e iX1 saranno aggiornate, ma con una particolarità. Secondo le indiscrezioni, il crossover compatto con motorizzazioni convenzionali riceverà un aggiornamento di metà carriera, mentre il modello completamente elettrico salterà il restyling per passare direttamente alla generazione successiva. Fonti vicine all’azienda sostengono che la iX1 passerà a una piattaforma a trazione posteriore, con gli ultimi sviluppi in materia di motori elettrici e celle batteria cilindriche.

Ci siamo dimenticati qualcosa? La i4 Cabrio, avvistata di recente, probabilmente non arriverà prima del 2028, anno in cui ci aspettiamo anche la nuova generazione della X6. Il vociferato SUV fuoristrada potrebbe essere stato cancellato nelle fasi iniziali del progetto, ma in ogni caso non era previsto prima della fine del decennio.

Mentre BMW aggiorna e rinnova i propri modelli, per alcuni potrebbe invece arrivare la scure. Z4 e Serie 8 appartengono già al passato, e anche la i4 Gran Coupé non sembra destinata a restare ancora a lungo in gamma. Un’erede della iX probabilmente non ci sarà, dato che iX5 e iX7 possono colmare facilmente quel vuoto, mentre un’altra Serie 2 Active Tourer non sembra un’idea particolarmente convincente. Quanto alla XM, il suo futuro resta incerto.