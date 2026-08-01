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La Corvette che sfidò Shelby Cobra vale fino a 13 milioni

La Grand Sport del 1963 fu progettata per competere ai massimi livelli e oggi rappresenta uno dei modelli più ricercati

La Corvette Grand Sport del 1963
Foto di: RM Sotheby's
Eleonora Lilli Eleonora Lilli
Di: Eleonora Lilli
alle 07:00
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Tra le protagoniste della prossima stagione delle aste dedicate alle auto da collezione a Monterey (ad agosto) c'è una delle Corvette più importanti mai costruite. Si tratta della Chevrolet Corvette Grand Sport del 1963, un esemplare stimato tra gli 11 e i 13 milioni di dollari (circa 10,1-11,9 milioni di euro al cambio attuale), una cifra che riflette la sua eccezionale rarità e il ruolo fondamentale nella storia delle competizioni americane.

Costruita da Chevrolet, il marchio di General Motors, è una delle sole cinque Grand Sport realizzate e la prima delle appena tre versioni coupé prodotte.

Il progetto segreto nato per battere la Shelby Cobra

La Corvette Grand Sport nacque grazie alla visione dell'ingegnere Zora Arkus-Duntov, considerato il padre della Corvette moderna, che voleva sviluppare una vettura molto più leggera e competitiva rispetto alla Sting Ray di serie, così da contrastare il dominio della Shelby Cobra nelle competizioni statunitensi e internazionali.

La Corvette Grand Sport del 1963
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Fonte: RM Sotheby's

Pur mantenendo l'aspetto della Corvette, la Grand Sport era in realtà un vero prototipo da corsa, con telaio tubolare dedicato, carrozzeria in fibra di vetro alleggerita, numerosi componenti in alluminio e magnesio e una massa ridotta a circa 860 kg, oltre 590 kg in meno rispetto a una Corvette tradizionale dell'epoca.

L'esemplare messo in vendita, identificato come telaio 003, ha disputato alcune delle gare più prestigiose degli anni Sessanta. Ha conquistato vittorie nelle competizioni SCCA, ha partecipato alla Bahamas Speed Week del 1963 e ha ottenuto il secondo posto di categoria alla 12 Ore di Sebring del 1964, venendo guidato da piloti del calibro di A.J. Foyt, Jim Hall e Dick Thompson.

Una delle Corvette più importanti mai costruite

Dopo la carriera agonistica, questa Grand Sport è passata nelle mani di pochi collezionisti ed è stata oggetto di un accurato restauro durato oltre quattro anni, con un investimento vicino al milione di dollari. Il lavoro ha riportato l'auto alle specifiche con cui corse la 12 Ore di Sebring del 1964, preservando gran parte della struttura originale e dei componenti costruiti direttamente da Chevrolet.

La Corvette Grand Sport del 1963

La Corvette Grand Sport del 1963

Foto di: RM Sotheby's

Negli ultimi anni la vettura ha partecipato a eventi di fama internazionale come il Goodwood Festival of Speed, il Rolex Monterey Motorsports Reunion e il Sonoma Motorsports Festival, oltre a ricevere importanti riconoscimenti dedicati alle Corvette storiche.

La sua combinazione di rarità, autenticità e palmarès sportivo la rende una delle auto americane più desiderate dai collezionisti: con appena cinque esemplari costruiti, è persino più rara della Shelby Cobra Daytona Coupé e della Ferrari 250 GTO, un dettaglio che contribuisce a giustificare una valutazione che potrebbe sfiorare i 13 milioni di dollari.

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