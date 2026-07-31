Ecco il camper con il letto elettrico e il garage... sul retro

Quattro biciclette, due e-bike oppure una piccola enduro per il weekend: le liste di carico dei camper van raramente si scontrano con i limiti del motore, molto più spesso con quelli dello spazio di stivaggio. È proprio qui che interviene il nuovo Malibu relax 640 LE XR. Al posto dei letti singoli fissi, debutta per la prima volta un sistema di letti longitudinali regolabili elettricamente in altezza che possono essere sollevati in modo continuo. Così, quando serve, la zona notte si trasforma in un’enorme garage posteriore.

Il nuovo Malibu relax 640 LE XR resta pratico da gestire con i suoi 6,36 m di lunghezza e 2,10 m di larghezza, continua a basarsi sul Fiat Ducato e si rivolge chiaramente a chi, nelle attività all’aperto, vuole portare con sé più di semplici sedie da campeggio e un barbecue pieghevole. Un principio simile per lo spazio di carico si ritrova nell’Etrusco CV 640 PB+, ma con il relax 640 LE XR Malibu segue una strada diversa grazie ai letti longitudinali regolabili elettricamente.

O letto o garage, a voi la scelta

Sotto il letti elettrici si crea un’altezza di carico fino a 1,45 m. In questo modo trovano posto senza problemi anche e-bike, attrezzature sportive ingombranti o altri bagagli da viaggio. In pratica, Malibu non sacrifica il concetto di abitabilità. L’accesso al letto avviene tramite una scala multifunzione, le superfici di riposo restano lunghe oltre 2 m e il vano di carico posteriore è accessibile sia dall’esterno sia dall’interno.

Chi carica durante il giorno e vuole dormire la sera deve semplicemente abbassare di nuovo i letti. Chi desidera maggiore ordine può scegliere l’optional pacchetto Protect, con guide di ancoraggio e tappetino protettivo in PVC. Non è un’idea spettacolare, ma è decisamente intelligente.

Anche la cucina è "comoda"

Anche nella parte anteriore Malibu resta fedele al suo approccio orientato al comfort. La cucina deriva dalla gamma comfort e offre cassetti con guide a rulli, un frigorifero a compressore da 84 litri e ulteriore spazio di stivaggio. A questo si aggiungono un armadio guardaroba stretto e un locale bagno con piatto doccia color antracite e serranda in plastica come divisorio.

La cucina deriva dalla gamma comfort e offre cassetti con guide a rulli L'accesso al letto posteriore avviene attraverso una scala multifunzione Malibu Relax 640 LE XR - Tutto è funzionale Foto Di: Carthago Reisemobile Immagini di: Carthago Reisemobile

Meccanica che non tradisce

Dal punto di vista tecnico, il "Relax" continua a basarsi sul Fiat Ducato. Di serie c’è il diesel da 103 kW (140 CV), mentre in opzione sono disponibili le versioni da 118 kW (160 CV) e 132 kW (180 CV). In abbinamento, si può scegliere tra il cambio manuale a sei marce e il cambio automatico con convertitore a otto rapporti.

Malibu Relax 640 LE XR - Il letto elettrico Malibu Relax 640 LE XR - Il letto elettrico configurazione notte Malibu Relax 640 LE XR - Il letto elettrico configurazione garage Foto Di: Carthago Reisemobile Immagini di: Carthago Reisemobile

Tra le novità ci sono anche gli assistenti GSR-2 con i consueti sistemi obbligatori, oltre al pannello iNet X con display touch capacitivo. Il riscaldamento diesel Truma Combi 6 D + E è montato di serie in posizione avanzata sotto la panca. In questo modo, nella zona posteriore resta più spazio per il carico, senza penalizzare l’area abitativa.

Novità al Caravan Salon

Malibu però non sfrutta l’occasione solo per il nuovo relax, ma rinnova anche il resto della gamma in vista del Caravan Salon di Düsseldorf. L’ambientazione stilistica Lucca diventa di serie, mentre debutta la nuova variante chiara Bari. Tra le novità figurano anche l’assistenza elettrica alla chiusura della porta scorrevole, la nuova tinta esterna blu tempesta metallizzato, il pannello iNet X e il nuovo diesel da 118 kW (160 CV) come ulteriore motorizzazione.

Malibu Genius Performance 4x4 Malibu Genius Performance 4x4 Malibu Genius Performance 4x4 Malibu Integrale Edition+ Foto Di: Carthago Reisemobile Malibu Semintegrale Leggero Immagini di: Carthago Reisemobile

Anche il Malibu genius, basato su Sprinter, così come i motorhome integrali e semintegrali, ricevono aggiornamenti. Sul genius il tema centrale resta l’estensione posteriore, a cui si aggiunge di serie l’ambientazione stilistica lucca.

Gli integrali e i semintegrali Malibu ricevono di serie il pannello iNet X, oltre a prese USB-C, con la possibilità di avere un router Wi-Fi 5G e un esterno leggermente rivisto. Ma la vera notizia della presenza in fiera resta il relax 640 LE XR: non un veicolo più grande, bensì una migliore sfruttabilità dello spazio già disponibile.