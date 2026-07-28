Fiat Ducato compie 45 anni: la storia del van più amato d’Europa

Era il 1981 quando sulle strade europee arrivava un veicolo commerciale destinato a cambiare il modo di intendere il trasporto professionale. Quarantacinque anni dopo, Fiat Ducato celebra un anniversario importante con oltre 3,5 milioni di unità prodotte e il ruolo di uno dei modelli più riconoscibili e diffusi nel mercato dei veicoli commerciali leggeri.

Nato per rispondere alle esigenze di artigiani, aziende e professionisti, Ducato ha costruito il proprio successo puntando su una formula semplice: versatilità, affidabilità e capacità di adattarsi a missioni molto diverse, dalle consegne urbane alle attività delle grandi flotte, fino al turismo itinerante.

All’interno della gamma Fiat Professional, Ducato rappresenta ancora oggi il modello di riferimento, un vero pilastro strategico per il marchio nel segmento dei grandi van. Nel corso della sua storia ha accompagnato l’evoluzione del lavoro e della mobilità, aggiornandosi con nuove tecnologie, motorizzazioni più efficienti e sistemi digitali pensati per migliorare sicurezza e produttività.

Sei generazioni di innovazione

In 45 anni Ducato ha attraversato sei generazioni, mantenendo però invariata la propria filosofia progettuale: essere un veicolo costruito intorno alle necessità del cliente. Fin dalle origini ha introdotto soluzioni innovative per il segmento, come l’architettura a trazione anteriore, il design razionale e una posizione di guida più vicina al mondo delle autovetture.

Fiat Professional E-Ducato 2024

Caratteristiche che hanno contribuito a definire un nuovo standard tra i grandi van, anticipando soluzioni poi adottate anche da altri costruttori. L’evoluzione più recente ha portato Ducato anche nel mondo della mobilità elettrica con E-Ducato, la versione 100% elettrica che offre fino a 424 km di autonomia WLTP e la possibilità di ricaricare dal 20 all’80% in circa 55 minuti con sistemi rapidi compatibili.

Il legame storico con il mondo dei camper

Uno dei capitoli più importanti della storia di Ducato è quello legato ai veicoli ricreazionali. Fin dai primi anni di commercializzazione il modello è diventato una delle basi preferite dai costruttori di camper europei, grazie a un progetto pensato per facilitare trasformazioni e allestimenti.

Già nel 1982, poco dopo il debutto sul mercato tedesco, i primi telai Ducato furono forniti a marchi specializzati come Dethleffs, Heku e Weinsberg. Nel 1983 arrivò il telaio ribassato dedicato agli allestitori, mentre nello stesso anno ben 36 camper basati su Ducato furono esposti al Caravan Salon di Essen.

Weinsberg CaraCompact Edition Pepper (2026) uno degli ultimi camper nati su base ducato Foto di: Weinsberg

Da allora il rapporto con il settore del turismo itinerante è cresciuto costantemente: oggi sono circa 1,6 milioni i telai Ducato prodotti per il mondo camper, un risultato che ha trasformato il modello in un simbolo della vacanza su strada.

Nel 2025 Fiat Professional Ducato è stato eletto per il 17° anno consecutivo “Most Popular Motorhome Base Vehicle” nel sondaggio dei lettori della rivista tedesca Promobil, confermando una leadership consolidata in uno dei mercati più importanti d’Europa.

Prodotto in Italia e pronto a ogni missione

Ducato continua a rappresentare anche un importante esempio della capacità produttiva europea del gruppo. Il modello viene realizzato nello stabilimento italiano di Atessa, uno dei più grandi siti dedicati ai veicoli commerciali leggeri, e nell’impianto di Gliwice, in Polonia, garantendo flessibilità produttiva e capacità di risposta alle esigenze del mercato.

La sua forza rimane legata al concetto di “Fit for Mission”, ovvero la capacità di offrire una piattaforma adatta a ogni tipo di utilizzo. La gamma comprende infatti configurazioni diverse, dal furgone al telaio cabinato, dalla piattaforma al cassone fisso fino alle versioni dedicate a trasporto merci e trasformazioni speciali.

Professional Ducato Cargo Box BEV, uno dei prodotti di punta del programma CustomFit Foto di: Fiat Professional

Questa filosofia prosegue oggi con il programma CustomFit, che amplia le possibilità di personalizzazione attraverso soluzioni certificate sviluppate insieme a una rete di partner specializzati.

Dopo 45 anni, Ducato continua quindi a essere più di un semplice veicolo commerciale: è una piattaforma di lavoro per milioni di professionisti, un compagno di viaggio per il mondo dei camper e un modello che ha saputo evolversi seguendo le trasformazioni della mobilità europea.