Stellantis Pro One: ad Atessa prodotti 20.000 veicoli CustomFit

Lo stabilimento Stellantis Pro One di Atessa, in provincia di Chieti, raggiunge un nuovo traguardo industriale: il CustomFit Center ha completato la produzione di 20.000 veicoli commerciali allestiti direttamente in fabbrica. Un risultato che conferma il ruolo del sito abruzzese come punto di riferimento europeo per la personalizzazione dei grandi veicoli commerciali destinati a professionisti, aziende e flotte.

L'integrazione degli allestimenti nel processo produttivo consente infatti di consegnare veicoli già pronti per l'impiego, con tempi di consegna ridotti e la garanzia ufficiale del costruttore.

Atessa sempre più strategica per i grandi veicoli commerciali

Insieme allo stabilimento polacco di Gliwice, Atessa rappresenta uno dei due poli produttivi europei dedicati ai grandi veicoli commerciali di Stellantis Pro One. Se il sito polacco ha recentemente raggiunto quota 5.000 veicoli CustomFit, quello abruzzese si conferma il cuore della produzione grazie alla maggiore varietà di allestimenti realizzati.

Dei sette prodotti attualmente convertiti direttamente negli stabilimenti Stellantis, ben cinque vengono infatti realizzati ad Atessa, dove il CustomFit Center, gestisce sia le trasformazioni sia le personalizzazioni richieste dai clienti.

L'obiettivo è quello di integrare ogni modifica direttamente nella linea produttiva, mantenendo gli standard previsti dal costruttore in termini di qualità, sicurezza e compatibilità tecnica.

Nel cuore della FABBRICA dove nasce il DUCATO

Cosa fa il CustomFit Center

Il programma CustomFit nasce per offrire veicoli professionali già configurati secondo le esigenze operative dei clienti, evitando successivi interventi di allestimento. Le trasformazioni vengono sviluppate in stretta integrazione con il veicolo base, così da garantire:

copertura della garanzia ufficiale del costruttore;

piena compatibilità con gli impianti del veicolo;

qualità produttiva conforme agli standard OEM;

tempi di consegna più rapidi rispetto agli allestimenti successivi.

Si tratta di una soluzione sempre più richiesta soprattutto dalle grandi flotte e dalle aziende che necessitano di mezzi immediatamente operativi.

Professional Ducato Cargo Box BEV Foto di: Fiat Professional

I primi Cargo Box per Enterprise

Tra le novità più significative figura l'avvio dei primi ordini che combinano, nello stesso processo produttivo, sia la conversione sia la personalizzazione del veicolo.

I protagonisti sono i nuovi Cargo Box destinati alla società di noleggio Enterprise, caratterizzati da:

vano di carico superiore ai 20 m³;

sponda montacarichi;

sistema dedicato di chiusura posteriore;

livrea personalizzata.

Per Stellantis Pro One rappresenta un ulteriore passo avanti nell'integrazione delle lavorazioni direttamente all'interno dello stabilimento.

Opel Movano, Ribaltabile Trilaterale Doppia Cabina Foto di: Fiat Professional

In arrivo il nuovo cassone ribaltabile doppia cabina

L'offerta CustomFit continuerà ad ampliarsi nei prossimi mesi. L'Azienda ha, infatti ,annunciato l'introduzione di una nuova versione con cassone ribaltabile a scarico posteriore e doppia cabina, destinata ai clienti del settore edile e dei servizi.

L'apertura degli ordini è prevista nelle prossime settimane, mentre l'avvio della produzione è programmato per il mese di ottobre 2026.

Con il traguardo dei 20mila veicoli allestiti, Atessa rafforza così il proprio ruolo di centro europeo per la personalizzazione dei veicoli commerciali Stellantis, puntando su una crescente integrazione tra produzione industriale e allestimenti dedicati ai professionisti.

Fotogallery: Stabilimeno Stellantis di Atessa, il reparto CustomFit

19 Fonte: Fiat Professional