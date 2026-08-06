L'Alfa Romeo Junior diventa Speciale

Immaginare un’Alfa Romeo per il mercato giapponese con tiratura da collezionisti è facile, vederla con le forme di un SUV piccolo un po’ meno. Invece la Alfa Romeo Junior Ibrida Sport Speciale esiste, ed è una serie limitata a 140 esemplari riservata al Giappone, con prezzo fissato in 5.250.000 yen, pari a circa 31.000 euro al cambio attuale, tasse incluse.

Il modello, derivato dalla compatta Junior Ibrida, viene lanciato oggi 6 agosto 2026 da Stellantis Japan presso la rete dei concessionari ufficiali Alfa Romeo. Cambiano l’estetica esterna e l’abitacolo, con pacchetto dedicato che mescola richiami alle sportive storiche del marchio e dettagli pensati per chi cerca una compatta ibrida dall’impronta dichiaratamente sportiva.

Alfa Romeo Junior Ibrida Sport Speciale, come è fatta

La base tecnica è la Junior Ibrida, con il 1.2 mild hybrid 3 cilindri con turbina a geometria variabile e catena di distribuzione da 136 CV, abbinato ad un modulo elettrico a 48V da 21 kW integrato nel cambio a doppia frizione a 6 marce.

6 Fonte: Alfa Romeo

Il tratto distintivo della Sport Speciale è il pacchetto estetico dedicato. All’esterno compaiono minigonne laterali e paraurti posteriore in nero lucido abbinati a inserti argento, soluzione che aggiunge contrasti marcati sulla carrozzeria. Sulle fiancate è presente anche un badge specifico “Sport Speciale” che identifica la serie limitata rispetto alle altre versioni di Junior Ibrida in listino.

L’allestimento include cerchi in lega da 18" denominati “Foli”, con disegno a tre foglie ispirato alla nuova 33 Stradale del 2023. I cerchi ricevono una finitura “Myron” opaca trattata per ridurre l’adesione dello sporco, dettaglio che rende più semplice mantenere pulito il disegno complesso delle razze.

Alfa Romeo Junior Ibrida Sport Speciale Foto di: Alfa Romeo

Interni in Alcantara e serie limitata di colori

Gli interni dell'Alfa Romeo Junior Sport Speciale sono ricoperti da Alcantara su sedili, volante, plancia e tunnel centrale. I sedili utilizzano una combinazione di Alcantara e tecno-pelle con inserti bianchi, mentre cuciture in contrasto bianco compaiono su sedute, volante e rivestimenti, creando uno stacco netto rispetto alla base nera dell’interno. Sulla fascia plancia è presente il logo “Sport Speciale” integrato nel rivestimento.

Alfa Romeo Junior Ibrida Sport Speciale Foto Di: Alfa Romeo Alfa Romeo Junior Ibrida Sport Speciale Foto Di: Alfa Romeo

Fra gli equipaggiamenti specifici figurano il volante misto pelle e Alcantara con cuciture bianche, le palette del cambio al volante e i pannelli interni rivestiti in Alcantara. La gamma colori esterni è limitata a tre tinte: Brera Red in 50 esemplari, Arese Grey 45 unità e Sempione White altre 45.

La Junior Sport Speciale si affianca alle precedenti serie limitate come la Junior Ibrida Edizione Bianco, confermando l’attenzione verso allestimenti dedicati.

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