La nuova Lamborghini inizia a svelarsi. E fa un record

La presentazione della Lamborghini Revuelto SV si avvicina sempre di più. La variante più estrema della supercar ibrida di Sant'Agata Bolognese si mostra in veste quasi definitiva in queste foto ufficiali scattate all'Hockenheimring.

Prima del debutto a The Quail il prossimo 14 agosto (all'interno della Monterey Car Week), la nuova super sportiva del Toro fa parlare di sé per un nuovo record stabilito sul circuito tedesco.

Vicina al debutto

Dopo mesi di indiscrezioni e prototipi avvistati durante i test, Lamborghini ha finalmente svelato le prime immagini ufficiali della Revuelto SV. La vettura appare ancora ricoperta da una livrea mimetica, ma permette comunque di cogliere alcuni dettagli che anticipano il carattere più aggressivo della futura versione Superveloce.

Lamborghini Revuelto SV, le prime foto a Hockenheim Foto di: Lamborghini

Come da tradizione per le varianti SV, la Revuelto più estrema non sarà semplicemente una versione con qualche cavallo in più. Lamborghini dovrebbe intervenire su diversi aspetti della vettura per renderla ancora più efficace in pista e più coinvolgente nella guida sportiva.

Il lavoro degli ingegneri dovrebbe concentrarsi sull'aerodinamica, con nuovi elementi destinati ad aumentare il carico verticale, oltre a modifiche alle sospensioni, all'impianto frenante e alla gestione elettronica del sistema ibrido. Non è escluso l'utilizzo di pneumatici più performanti e di una nuova calibrazione del telaio per migliorare precisione e risposta nei cambi di direzione.

Anche il peso potrebbe essere oggetto di interventi specifici, seguendo la filosofia delle precedenti Lamborghini SV, anche se al momento il costruttore non ha ancora comunicato dati ufficiali.

Sotto il cofano resterà protagonista il 6.5 V12 aspirato abbinato al sistema ibrido plug-in composto da tre motori elettrici. La Revuelto standard sviluppa una potenza complessiva di 1.015 CV, ma Lamborghini ha già dimostrato con la serie speciale Fenomeno che questa architettura può arrivare a valori ancora superiori, raggiungendo 1.080 CV.

Il record sul circuito di Hockenheim

Prima ancora del debutto ufficiale, la Revuelto SV ha conquistato un risultato importante sul circuito di Hockenheimring, dove il prototipo camuffato è stato protagonista di un giro record.

Al volante della vettura c'era il pilota collaudatore Lamborghini Marco Mapelli, che ha completato il giro in 1:41.6, facendo registrare quello che la Casa italiana definisce il miglior tempo per una vettura di serie sul tracciato tedesco.

Lamborghini Revuelto SV, le prime foto a Hockenheim Foto di: Lamborghini

Il risultato conferma l'obiettivo principale della Revuelto SV: trasformare una supercar già estremamente potente in una macchina ancora più efficace tra i cordoli.

Va comunque precisato che il dato comunicato da Lamborghini ha generato qualche interrogativo tra gli appassionati, considerando che la Mercedes-AMG One ha ottenuto tempi inferiori sull'Hockenheimring in alcune configurazioni del circuito. È quindi possibile che il record della Revuelto SV faccia riferimento a una specifica categoria o a una diversa configurazione del tracciato.

Fotogallery: Lamborghini Revuelto SV, le prime foto a Hockenheim