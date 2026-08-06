Oltre la metà delle nuove auto arriva dalla Cina

Nei primi sette mesi del 2026 l'industria automobilistica mondiale ha mantenuto un ritmo di lanci praticamente identico a quello dell'anno precedente. Da gennaio a luglio sono stati presentati 102 nuovi modelli di serie, appena uno in più rispetto ai 101 dello stesso periodo del 2025.

Dietro questo equilibrio, però, emerge un panorama sempre più sbilanciato: la maggior parte delle novità arriva dalla Cina, mentre Europa, Giappone e Stati Uniti procedono con un ritmo decisamente più contenuto.

La Cina continua a guidare i lanci mondiali

I costruttori cinesi confermano il loro ruolo di protagonisti assoluti, firmando 57 dei 102 nuovi modelli presentati finora, pari a circa il 56% del totale. È un dato significativo soprattutto perché arriva in una fase in cui il mercato interno cinese sta rallentando, segno che le aziende del Paese continuano a investire nello sviluppo di nuovi prodotti e nell'espansione internazionale. Tra queste novità, 34 sono disponibili anche con motorizzazione completamente elettrica.

L'Europa si ferma a 30 nuovi modelli. A trainare il continente è la Germania con 19 debutti, mentre l'Italia ne conta quattro: Lancia Gamma, Ferrari Luce, Ferrari HC25 e Lamborghini Fenomeno Cabrio. Francia e Repubblica Ceca hanno presentato due modelli ciascuna, mentre Romania, Spagna e Svezia completano il quadro con una novità a testa.

Ferrari Luce Foto di: Ferrari Lamborghini Fenomeno Roadster Foto di: Lamborghini

Più distante il Giappone, fermo a sette nuovi modelli, seguito dalla Corea del Sud con sei.

Gli Stati Uniti, storicamente tra i mercati più influenti del settore, si limitano invece a due debutti, entrambi realizzati da General Motors, il gruppo automobilistico americano proprietario, tra gli altri, dei marchi Chevrolet, Cadillac e GMC. Nel 2026 né Ford né Tesla hanno ancora presentato un modello completamente nuovo.

Nuovi modelli di serie presentati, gennaio-luglio 2025 e 2026 Foto di: Motor1 Italy

L'elettrico resta protagonista, avanzano anche le EREV

La transizione verso l'elettrificazione continua a caratterizzare quasi tutte le novità del mercato. Dei 102 modelli presentati finora, 61, pari a circa il 60%, sono disponibili anche in versione completamente elettrica. Ancora una volta la Cina è il principale motore di questa crescita, con oltre la metà delle nuove elettriche, seguita dai marchi tedeschi, che hanno introdotto 13 modelli a batteria.

Nuove auto di produzione presentate Foto di: Motor1 Italy

Anche le altre tecnologie elettrificate continuano a guadagnare spazio. Le ibride plug-in arrivano a 24 nuovi modelli, di cui ben 19 sviluppati da costruttori cinesi e tre da marchi tedeschi. Cresce inoltre la presenza delle EREV, le auto elettriche ad autonomia estesa, cioè veicoli mossi sempre da un motore elettrico ma dotati di un piccolo motore a benzina utilizzato esclusivamente per ricaricare la batteria quando necessario.

Top 5 costruttori (OEM) gennaio-luglio 2026 Foto di: Motor1 Italy

Da gennaio sono stati presentati 18 modelli di questo tipo e solo tre non appartengono a marchi cinesi: sono firmati da Volkswagen, il gruppo automobilistico tedesco, Nissan, costruttore giapponese, e Hyundai, azienda sudcoreana. Anche questi tre progetti, però, sono stati sviluppati in Cina, ulteriore conferma del peso assunto dal Paese nello sviluppo delle nuove tecnologie automobilistiche.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, analista esperto dell’industria dell’auto e content creator di Car Industry Analysis su social media.