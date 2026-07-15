Perché questa compatta cinque porte è l'auto più venduta in Cina?

In Cina c'è un'auto che fa tanto parlare di se, ma soprattutto si fa tanto guidare dagli automobilisti del più grande mercato mondiale. Non è un mistero che quest'auto è la Geely E2 che nel 2025 è stata l'auto più venduta in Cina e anche quest'anno sta confermando la sua leadership.

Secondo alcuni dati stimati e non ancora ufficiali la compatta cinque porte, venduta anche col nome di Geely EX2, Geely Galaxy Xingyuan o Geome Xingyuan, avrebbe già trovato nei primi sei mesi del 2026 ben 244.000 nuovi clienti cinesi, battendo Tesla Model Y (215.000), Xiaomi SU7 (182.00) e Leapmotor A10 (171.000).

La berlina 5 porte batte i SUV

Insomma, una "semplice" berlina 5 porte compatta, per quanto elettrica, piace di più dei SUV e questa è già una notizia che ci arriva dalla Cina, un mercato dominato al 63% dai cosiddetti NEV, i "New Energy Vehicles" che sono le auto elettriche, le ibride plug-in e le range extender.

Geely E2 (2026) Foto di: Geely

La Geely E2 ha gioco facile in un simile mercato, ma come fa a vincere sull'agguerrita concorrenza degli altri modelli asiatici? Allo stesso modo potrebbe spopolare anche in Europa? Scopriamolo assieme.

Giusto mix e posizionamento

Le frasi chiave del successo della Geely E2 sono "giusto mix" e "giusto posizionamento di mercato", con una lunghezza di 4,13 metri che risulta essere nella parte alta del segmento B delle hatchback elettriche, oltre la Renault 5, la Peugeot 208 o la BYD Dolphin Surf, solo per fare qualche esempio. Anche il generoso passo di 2,65 metri è pensato per offrire un'abitabilità interna e una capacità di carico degne di vetture di segmento superiore.

Fotogallery: Geely E2 (2026) 22 Fonte: Geely

Altrettanto centrato sembra essere il prezzo della Geely E2 che in Cina parte da 64.800 yuan (circa 8.300 euro al cambio attuale), non troppo lontano quindi dai 44.800 yuan della minuscola rivale Wuling Hongguang Mini EV e sotto il listino della BYD Seagull (da noi Dolphin Surf) che parte da 69.900 yuan. La più grande e globalmente famosa Tesla Model Y in Cina costa invece come minimo 263.500 yuan.

Stile moderno, senza eccessi, e buone dotazioni

Un altro aspetto importante per primeggiare è quello dello stile che è moderno senza essere troppo azzardato o futuribile, capace quindi di piacere al maggior numero di clienti. A questo si aggiunge il buon rapporto qualità/prezzo e il livello di dotazioni che includono la strumentazione digitale da 8,8", il grande schermo dell'infotainment HD da 14,6", i fari full LED, il cruise control adattivo e il bagagliaio da 375l/1.320 litri a cui si somma un "frunk" anteriore da 70 litri.

Geely E2 (2026), gli interni Foto di: Geely

Il mix di buone qualità generali della Geely E2, che in Italia ha un prezzo base di 20.900 euro, si completa con la semplicità del singolo motore elettrico e della trazione posteriore e con l'utilizzo di batterie LFP (economiche e durevoli) che promettono un'autonomia minima di 252 km e massima di 345 km, adatta quindi a ogni tipo di spostamento quotidiano.