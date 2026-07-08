I prezzi italiani dell'auto più venduta in Cina, da 20.900 euro

Questa piccola cinese a batteria l'abbiamo vista per la prima volta in Italia ad aprile, durante la Milano Design Week, ma oggi la Geely E2 inizia una nuova fase della sua storia con l'apertura degli ordini e la pubblicazione del listino ufficiale che parte da 20.900 euro.

La cinque porte asiatica lunga 4,13 metri e con un'autonomia WLTP fino a 345 km ha 5 posti e un bagagliaio da 375l/1.320 litri a cui si somma un "frunk" anteriore da 70 litri. Scopriamo assieme allestimenti e prezzi della Geely E2.

Geely E2, gli allestimenti

In Italia la Geely E2 è disponibile in 3 allestimenti: Pro, Max e Ultra che si distinguono, oltre che per le dotazioni, per la potenza del motore elettrico, la batteria e l'autonomia.

Geely E2 Pro: sulla Pro troviamo di serie i cerchi in acciaio da 16", i fari full LED, la vernice bianca pastello, il climatizzatore automatico, il cruise control adattivo, la strumentazione digitale da 8,8", lo schermo dell'infotainment HD da 14,6" e i sedili anteriori regolabili elettricamente L'unico optional a pagamento è la vernice metallizzata da 500 euro.

22 Fonte: Geely

Geely E2 Max: l'allestimento Max è uguale al Pro, ma aumenta la potenza del motore elettrico, la capacità della batteria e l'autonomia che tocca i 345 km.

Geely E2 Ultra: sulla Ultra ci sono i cerchi in lega da 16", il tetto nero a contrasto, il portellone elettrico, le telecamere 540° con panoramic view, l'impianto audio con 6 speaker e il caricatore wireless per smartphone.

Geely E2, la plancia Foto Di: Geely Geely E2, i sedili posteriori Foto Di: Kia

Geely E2, i prezzi

Versione Motore Prezzo Geely E2 Pro Elettrico, 82 CV 20.900 euro Geely E2 Max Elettrico, 116 CV 22.900 euro Geely E2 Ultra Elettrico, 116 CV 24.900 euro

Geely E2, i motori

Con la E2 il marchio Geely punta sulla semplicità del singolo motore elettrico e della trazione posteriore, con una potenza che dagli 82 CV della Pro sale ai 116 CV delle Max e Ultra. La Pro ha una batteria LFP da 35,35 kWh e un'autonomia di 252 km, mentre gli altri due allestimenti hanno un accumulatore da 47,14 kWh e un range WLTP di 345 km.

La Geely E2 vista da vicino

Tutte hanno una velocità massima di 130 km/h e la possibilità di ricaricare la batteria in corrente alternata a una potenza di 6,6 kW. La potenza massima della ricarica in corrente continua è invece di 70 kW.