Fiat rilancia Stellantis: ecco i marchi che crescono nel 2026

Dopo mesi di difficoltà, Stellantis è tornata a crescere. È questa la principale conclusione che emerge dal rapporto sulle consegne del primo semestre, pubblicato di recente. Secondo questi dati, i volumi globali del gruppo sono aumentati dell'11% nei primi sei mesi dell'anno, pari a 294.000 unità in più rispetto alla prima metà del 2025. Complessivamente, Stellantis ha consegnato 2.958.000 veicoli in tutto il mondo tra gennaio e giugno 2026. I risultati includono anche tutte le Leapmotor vendute al di fuori della Cina.

Tuttavia, per motivi di dettaglio, mi concentrerò sul primo trimestre del 2026, poiché sono disponibili più informazioni suddivise per Paesi e marchi. Inoltre, i dati che ho raccolto per i singoli mercati riguardano principalmente vendite, vendite al dettaglio e immatricolazioni, a differenza delle consegne, che rappresentano i nuovi veicoli fatturati a soggetti terzi come concessionari, importatori o clienti finali.

I motori della crescita

Il primo trimestre ha visto una forte crescita di almeno quattro dei sei principali marchi di Stellantis. Fiat ha conquistato la leadership grazie a un incremento del 16% rispetto al primo trimestre del 2025. Il marchio italiano (Abarth inclusa) ha venduto circa 324.000 auto e veicoli commerciali leggeri tra gennaio e marzo, aumentando così il proprio volume globale di circa 44.000 unità.

Una parte del risultato positivo è spiegata dal confronto con una base particolarmente bassa nel primo trimestre del 2025, quando Fiat stava attraversando una fase di forte calo in Europa. A questo si aggiunge il decollo delle vendite della Grande Panda in Italia e i risultati ancora solidi ottenuti in Brasile, nonostante la crescente concorrenza dei marchi cinesi. Questi due mercati sono riusciti a compensare la mancata crescita in Turchia e il rallentamento in Argentina, rispettivamente il terzo e il quarto mercato di Fiat dopo l'area UE+Regno Unito+EFTA e il Brasile.

Vendite globali di Stellantis per marchio. Q1 2025 e Q1 2026 Foto di: Motor1 Italy

Anche Ram è stata uno dei principali motori della crescita. Le sue vendite globali sono stimate in 152.500 unità, in aumento del 18%, grazie soprattutto ai forti progressi registrati negli Stati Uniti e in Messico, che ha superato il Canada diventando il suo secondo mercato più importante. Il ritorno del motore V8 ha rilanciato la popolarità dei suoi pick-up.

Anche Citroen e Opel hanno contribuito ai buoni risultati. La prima ha registrato tassi di crescita a doppia cifra in Europa e in Turchia, i suoi due mercati principali, in contrasto con il calo a doppia cifra registrato in Brasile, Argentina e Cina. Opel, invece, ha aumentato i propri volumi del 9% grazie soprattutto al buon contributo della Frontera. L'Europa ha rappresentato l'87% dei suoi volumi globali.

Al contrario, Peugeot, Chrysler, Alfa Romeo, DS e Maserati hanno registrato un calo dei volumi.

Principali mercati per marchio Foto di: Motor1 Italy

Source: official statistics by country, BestSellingCarsBlog.com

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, analista esperto dell’industria dell’auto e content creator di Car Industry Analysis su social media.