Chi ha venduto più auto in Europa a metà 2026: la classifica
Il primo semestre si chiude al +6,1% con lo storico sorpasso delle elettriche sulle auto a benzina. Bene Stellantis, Renault e i cinesi
Il forte aumento delle immatricolazioni di auto nuove in Europa a giugno 2026 (1.407.332 vetture e +13,1% nei mercati EU+EFTA+UK) contribuisce a un bilancio di metà anno positivo per il Vecchio Continente che nei primi sei mesi registra 7.232.066 nuove targhe e una crescita del 6,1%.
A spingere verso l'alto il mercato continentale nel semestre sono in particolare le buone prestazioni dell'Italia (+9,5%), del Regno Unito (+9,2%), della Spagna (+6,2%) e della Germania (+5,8%), mentre la Francia sale di meno rispetto agli altri grandi mercati (+1,8%).
Auto elettriche e ibride sono quelle che crescono di più
Ancora una volta le auto elettriche mostrano la crescita più importante in tutta Europa, con una quota di mercato semestrale che è salita al 22,2% (+35,1). Merito soprattutto dell'Italia al +77,7%, della Francia al +62,9% e della Germania al +48,0%.
Le auto ibride (mild e full hybrid) rimangono in cima agli acquisti degli automobilisti europei, con una fetta di mercato EU+EFTA+UK del 36,9% (+12,1%). Forte crescita (+24,8%) anche per le auto ibride plug-in che rappresentano il 10,2% del mercato continentale.
Continua invece inesorabile il calo delle auto con alimentazione "tradizionale" come quelle a benzina che scendono al minimo storico del 22% del mercato (-17,2%) e per la prima volta chiudono un semestre dietro le elettriche. Altrettanto male vanno le auto diesel (-16,5%) che toccano il 6,4% del totale immatricolato da gennaio a giugno 2026. Le altre alimentazioni (GPL, metano, etanolo e idrogeno) sono al 2% del mercato, in calo del 18,5%.
Le alimentazioni più vendute in Europa a metà 2026
|Alimentazione
|Immatricolazioni EU+EFTA+UK
|Quota mercato
|Ibride (MHEV + HEV)
|2.671.955
|36,9%
|Elettriche (BEV)
|1.608.200
|22,2%
|Benzina
|1.590.767
|22,0%
|Ibride plug-in (PHEV)
|742.411
|10,2%
|Diesel
|467.561
|6,4%
|Altre alimentazioni
|151.172
|2,0%
|Totale elettrificate (BEV+MHEV+HEV+PHEV)
|5.022.566
|69,4%
La classifica per gruppi, chi ha venduto di più a metà 2026
Nei primi sei mesi del 2026 il mercato europeo ribadisce la leadership del Gruppo Volkswagen, che ha il 25,6% delle immatricolazioni, seguito sempre da Stellantis (15,2%) e Renault (9,4%). Tra i grandi gruppi quelli che crescono di più sono Stellantis (+5,3%), BMW (+5,1%) e Mercedes (+3,2%), con Renault e Hyundai in lieve flessione
Ennesimo exploit per i gruppi cinesi, con Geely (+8,5%) che resta davanti a Ford, SAIC al +18,0%, BYD col +145,5% semestrale, Chery che registra un +305,8% e Leapmotor che arriva al +558,3%.
Tra i gruppi con i cali più forti troviamo Ford al -15,2% e Nissan (-10.4%).
|Gruppo
|Unità gennaio-giugno 2026*
|Var %
|Gruppo Volkswagen
|1.848.988
|+2,1%
|Stellantis
|1.096.783
|+5,3%
|Gruppo Renault
|683.137
|-3,5%
|Gruppo Hyundai
|534.525
|-0,8%
|Gruppo BMW
|510.639
|+5,1%
|Gruppo Toyota
|479.382
|+0,1%
|Mercedes-Benz
|346.033
|+3,2%
|Gruppo Geely
|225.350
|+8,5%
|Ford
|192.373
|-15,2%
|SAIC Motor
|180.659
|+18,0%
|BYD
|174.144
|+145,5%
|Tesla
|170.351
|+54,6%
|Chery (Chery, Jaecoo, Jetour, Omoda)
|155.800
|+305,8%
|Nissan
|149.783
|-10,4%
|Suzuki
|93.064
|-0,5%
|Mazda
|90.864
|+10,9%
|Jaguar Land Rover
|68.731
|-5,2%
|Leapmotor
|56.005
|+558,3%
|Honda
|39.620
|+6,2%
|Mitsubishi
|16.715
|-40,1%
* EU + EFTA + UK
Fonte: ACEA
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