Chi ha venduto più auto in Europa a metà 2026: la classifica

Il forte aumento delle immatricolazioni di auto nuove in Europa a giugno 2026 (1.407.332 vetture e +13,1% nei mercati EU+EFTA+UK) contribuisce a un bilancio di metà anno positivo per il Vecchio Continente che nei primi sei mesi registra 7.232.066 nuove targhe e una crescita del 6,1%.

A spingere verso l'alto il mercato continentale nel semestre sono in particolare le buone prestazioni dell'Italia (+9,5%), del Regno Unito (+9,2%), della Spagna (+6,2%) e della Germania (+5,8%), mentre la Francia sale di meno rispetto agli altri grandi mercati (+1,8%).

Auto elettriche e ibride sono quelle che crescono di più

Ancora una volta le auto elettriche mostrano la crescita più importante in tutta Europa, con una quota di mercato semestrale che è salita al 22,2% (+35,1). Merito soprattutto dell'Italia al +77,7%, della Francia al +62,9% e della Germania al +48,0%.

Le auto ibride (mild e full hybrid) rimangono in cima agli acquisti degli automobilisti europei, con una fetta di mercato EU+EFTA+UK del 36,9% (+12,1%). Forte crescita (+24,8%) anche per le auto ibride plug-in che rappresentano il 10,2% del mercato continentale.

Continua invece inesorabile il calo delle auto con alimentazione "tradizionale" come quelle a benzina che scendono al minimo storico del 22% del mercato (-17,2%) e per la prima volta chiudono un semestre dietro le elettriche. Altrettanto male vanno le auto diesel (-16,5%) che toccano il 6,4% del totale immatricolato da gennaio a giugno 2026. Le altre alimentazioni (GPL, metano, etanolo e idrogeno) sono al 2% del mercato, in calo del 18,5%.

Le alimentazioni più vendute in Europa a metà 2026

Alimentazione Immatricolazioni EU+EFTA+UK Quota mercato Ibride (MHEV + HEV) 2.671.955 36,9% Elettriche (BEV) 1.608.200 22,2% Benzina 1.590.767 22,0% Ibride plug-in (PHEV) 742.411 10,2% Diesel 467.561 6,4% Altre alimentazioni 151.172 2,0% Totale elettrificate (BEV+MHEV+HEV+PHEV) 5.022.566 69,4%

La classifica per gruppi, chi ha venduto di più a metà 2026

Nei primi sei mesi del 2026 il mercato europeo ribadisce la leadership del Gruppo Volkswagen, che ha il 25,6% delle immatricolazioni, seguito sempre da Stellantis (15,2%) e Renault (9,4%). Tra i grandi gruppi quelli che crescono di più sono Stellantis (+5,3%), BMW (+5,1%) e Mercedes (+3,2%), con Renault e Hyundai in lieve flessione

Ennesimo exploit per i gruppi cinesi, con Geely (+8,5%) che resta davanti a Ford, SAIC al +18,0%, BYD col +145,5% semestrale, Chery che registra un +305,8% e Leapmotor che arriva al +558,3%.

Tra i gruppi con i cali più forti troviamo Ford al -15,2% e Nissan (-10.4%).

Gruppo Unità gennaio-giugno 2026* Var % Gruppo Volkswagen 1.848.988 +2,1% Stellantis 1.096.783 +5,3% Gruppo Renault 683.137 -3,5% Gruppo Hyundai 534.525 -0,8% Gruppo BMW 510.639 +5,1% Gruppo Toyota 479.382 +0,1% Mercedes-Benz 346.033 +3,2% Gruppo Geely 225.350 +8,5% Ford 192.373 -15,2% SAIC Motor 180.659 +18,0% BYD 174.144 +145,5% Tesla 170.351 +54,6% Chery (Chery, Jaecoo, Jetour, Omoda) 155.800 +305,8% Nissan 149.783 -10,4% Suzuki 93.064 -0,5% Mazda 90.864 +10,9% Jaguar Land Rover 68.731 -5,2% Leapmotor 56.005 +558,3% Honda 39.620 +6,2% Mitsubishi 16.715 -40,1%

* EU + EFTA + UK