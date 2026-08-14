Il van che reinventa il bagno

Chi viaggia con un furgonato deve spesso scendere a compromessi quando si parla di bagno. È proprio su questo aspetto che interviene EuroCaravaning con i nuovi modelli VANTourer per la stagione 2027. Al Caravan Salon di Düsseldorf 2026, il costruttore presenta come principale novità il cosiddetto Variobad 2.0.

La struttura, per la quale è stata presentata domanda di brevetto, punta a risolvere in modo intelligente il problema dello spazio nell’area servizi e fa il suo debutto mondiale nelle piante 600 D e 630 L. Con pochi gesti, un piccolo bagno laterale si trasforma in un ambiente molto più ampio. Allo stesso tempo, questa soluzione crea una netta separazione tra zona giorno e zona notte.

Da bagno laterale compatto a locale bagno separato

Il nuovo sistema unisce i vantaggi di un bagno laterale salvaspazio con la libertà di movimento di un vero locale bagno. Grazie a uno speciale meccanismo con porta scorrevole, l’area servizi può essere ampliata all’occorrenza in pochi passaggi. In questo modo si ottiene una zona doccia completamente separata, che rende superflue le soluzioni di fortuna come le tende da doccia.

Allo stesso tempo, la struttura della porta funge da divisorio, separando visivamente e funzionalmente la zona living dalla zona notte. Secondo il costruttore, nello sviluppo sono confluiti sia il know-how tecnico sia i feedback diretti dei clienti. “Molti camperisti desiderano un bagno completo nonostante le dimensioni compatte del veicolo”, spiega Steffen Gross, amministratore delegato di EuroCaravaning.

“Con il Variobad 2.0 rispondiamo a questa esigenza e creiamo una soluzione che rende lo spazio disponibile ancora più flessibile nell’utilizzo.” A partire da dicembre, il nuovo sistema sarà disponibile nelle due piante citate, mentre negli altri layout di veicolo per il momento resterà il concetto già collaudato.

Spazi studiati con attenzione

Al di là dei nuovi servizi igienici, VANTourer conferma per il model year 2027 la sua collaudata cucina a quattro zone. Le aree dedicate a cottura, lavaggio, refrigerazione e lavoro sono disposte in modo da garantire percorsi il più possibile brevi ed efficienti all’interno di uno spazio limitato. La dotazione di serie comprende un frigorifero a compressore a basso consumo da 90 litri, apribile sia dall’interno sia dall’esterno grazie alla doppia cerniera.

Immagine di: VANTourer

Gli interni sono ottimizzati e il disegno sfrutta le superfici inutilizzate, consentendo così di ottenere fino al 40% di spazio di stivaggio in più nella parte posteriore. Per aumentare il comfort di viaggio, i clienti possono configurare il veicolo con tetto a soffietto con vista panoramica, un letto basculante per tutte le piante oppure un attacco per doccia esterna nella zona posteriore.

Più sistemi di assistenza nella dotazione di serie

Un altro punto centrale della nuova generazione riguarda la sicurezza durante la marcia. In conformità con il nuovo regolamento europeo sulla sicurezza GSR II, VANTourer equipaggerà in futuro tutti i suoi furgonati di serie con numerosi sistemi di assistenza alla guida. Tra questi figurano la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento di corsia, l’assistente intelligente alla velocità e il rilevatore di stanchezza, pensati per alleggerire il lavoro del conducente nella guida di tutti i giorni e rendere i viaggi più sicuri.

Chi vuole vedere da vicino le novità e il Variobad 2.0 può trovare VANTourer al Caravan Salon di Düsseldorf, in programma dal 28 agosto al 6 settembre, presso lo stand B01 nel padiglione 12. Secondo l’azienda, alcune piante selezionate del nuovo model year sono già disponibili a breve termine e possono essere prenotate direttamente durante la fiera.