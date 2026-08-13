Il design delle Bentley potrebbe cambiare, ecco perché

Cambio al vertice del design degli esterni di Bentley: la Casa ha infatti annunciato la nomina di T.Jon Mayer a nuovo responsabile del design degli esterni e delle operazioni di design al posto di Domen Rucigaj, passato a un nuovo incarico all'interno del Gruppo Volkswagen.

Nel suo nuovo ruolo, T. Jon guiderà il team di Design Esterno di Bentley, guidando la definizione dello stile per i futuri modelli della B alata, pronta a cambiare in maniera sostanziale con il lancio della sua prima elettrica, la Bentley Torcal.

Dal digitale al fisico

In Bentley dal 2024 T.Jon ha ricoperto il ruolo diresponsabile del design UX e delle operazioni di design, compito che lo ha portato a integrale l'aspetto digitale con la classica eleganza e artigianalità di Bentley. Con esperienza in Volvo Cars, dove ha lavorato per 13 anni ricoprendo posizioni come Responsabile del Design Esterno e Responsabile del Design di Volvo Cars USA, Mayer ha firmato i design degli esterni di modelli come EX60, EX30, S60, V60 e V60 Cross Country ed è colui che ha dato vita alla classica firma luminosa anteriore a "Martello di Thor".

T.Jon Meyer Foto di: Bentley

Mayer riporterà direttamente a Robin Page, Direttore del Design Bentley, per plasmare forme e stile dei futuri modelli Bentley che, come detto, La prima foto del nuovo SUV Bentley, primo modello completamente elettrico della Casa. Un SUV lungo circa 5 metri basato sulla stessa piattaforma (PPE) della Porsche Cayenne, con la quale potrebbe condividere i powertrain, arrivando quindi a una potenza superiore a 1.000 CV.