È arrivato il momento di mettersi in garage un'Honda da pista

Honda e il mondo del motorsport hanno un legame profondo e radicato, con decenni di successi sui tracciati di mezzo mondo. Pezzi di storia che riposano nei musei, ma non solo. In occasione della Monterey Car Week 2026 infatti Honda Racing Corporation USA darà il via all'HRC Heritage Racing Program, che prevede restauro e vendita di storiche auto da corsa firmate Honda e Acura. Tutti modelli vincitori di gare e campionati in tutto il mondo, tra cui a Le Mans, Sebring, Daytona e Laguna Seca.

Alzi la mano chi non vorrebbe mettersi in garage un bolide del motorsport.

Tesori da pista

La prima auto da corsa disponibile per l'acquisto e il restauro nell'ambito del nuovo programma HRC Heritage Racing è l'Acura ARX-01a #26 XM Satellite Radio AGR, vincitrice al Sebring e mossa da un motore V8. Protagonista dello stand HRC al The Quail, A Motorsports Gathering, il 14 agosto, la "XM" del team Andretti Green Racing è stata la prima Acura costruita appositamente per le gare endurance, nonché prima auto e primo motore progettati e sviluppati da HRC negli Stati Uniti. Vincitrice della classe LMP2 alla 12 Ore del Sebring del 2007, la sua gara d'esordio, è stata portata alla vittoria da Dario Franchitti, Bryan Herta e Tony Kanaan.

Il video di presentazione dell'HRC Heritage Racing Program

Come da programma

L'HRC Heritage Racing Program prevede restauri effettuati a regola d'arte, utilizzando i documenti di omologazione originali della vettura da corsa, assieme ad appunti e fotografie degli ingegneri HRC che hanno partecipato a ciascun progetto, utilizzando anche il vasto archivio di dati tecnici del reparto corse di Honda.

Fotogallery: HRC Heritage Racing Program 28 Fonte: Honda

Per prima cosa ogni vettura da corsa viene completamente smontata e riassemblata, con componenti nuovi e ricondizionati e, per motivi di sicurezza, con l'impiego di materiali aggiornati. L'elettronica viene modernizzata e i motori ricostruiti presso la sede centrale di HRC USA a Santa Clarita, in California. Infine, dopo il restauro, ogni vettura da corsa viene sottoposta a rigorosi test in pista e gli ingegneri di HRC sono a disposizione per fornire supporto in pista e assistere il nuovo proprietario durante le competizioni.

HRC alla Monterey Car Week 2026

In occasionoe della Monterey Car Week 2026 HRC celebrerà i settant'anni di vita, portando auto e moto che ne hanno segnato la storia, con modelli capaci di imporsi in Formula 1, IndyCar, IMSA, SCCA, Baja, MotoGP, Dakar, Isle of Man Tourist Trophy e altro ancora.

Acura NSX GT3 Chassis No. 5 Foto Di: Honda HRC Heritage Racing Program Foto Di: Honda

Tra queste da segnalare l'Acura NSX GT3 Telaio n° 5 , appena restaurata e pronta a trovare casa. Una vettura con un palmares di 38 vittorie di classe sia nell'IMSA che nella SRO, oltre a due titoli costruttori, cinque titoli piloti e quattro titoli team dal 2017 al 2023. Quella in vendita è la NSX GT3 più vincente di sempre.

Per chi invece preferisce non occupare spazio in garage l'Heritage Racing Program offre anche cimeli provenienti da auto del passato, come componenti originali del motore della McLaren MP4/5B guidata da Gerhard Berger nel Gran Premio di Germania del 1990.