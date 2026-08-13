La Range Rover più bassa di sempre è al Nurburgring

La Range Rover GT continua il programma di sviluppo e ora torna a mostrarsi in un nuovo video spia. Le immagini mostrano un prototipo completamente camuffato mentre lascia il Nurburgring, al termine di una sessione di test sul celebre circuito tedesco.

La vettura non permette ancora di osservare chiaramente i dettagli della carrozzeria, ma la presenza sul tracciato conferma quanto sia avanzata la fase di sviluppo del quinto modello della famiglia Range Rover.

Una Range Rover completamente diversa

La Range Rover GT rappresenta una svolta per il marchio britannico. Per la prima volta Range Rover abbandona in parte la tradizionale impostazione SUV per proporre una gran turismo rialzata, pensata soprattutto per affrontare lunghe percorrenze senza rinunciare alla versatilità tipica del marchio.

La nuova arrivata non sostituisce la Velar, ma si inserisce nella gamma come quinto modello, con una personalità distinta. La carrozzeria dovrebbe avere proporzioni più filanti rispetto alle Range Rover tradizionali, mentre l'altezza da terra rimane superiore a quella di una normale GT.

Il prototipo del video conserva una pesante mimetizzazione, quindi non è ancora possibile analizzare con precisione fari, paraurti e superfici della carrozzeria. La silhouette, tuttavia, conferma l'impostazione più bassa e slanciata del progetto.

Prima elettrica, poi anche full hybrid

Uno degli aspetti più importanti della Range Rover GT riguarda la tecnologia. Al debutto la vettura sarà completamente elettrica e utilizzerà la nuova piattaforma EMA, Electric Modular Architecture, sviluppata appositamente per i modelli elettrificati di Jaguar Land Rover.

Range Rover GT, le prime foto ufficiali Foto di: Land Rover

La EMA è diversa dalla piattaforma MLA utilizzata dalle attuali Range Rover. La nuova architettura permette quindi di sviluppare una vettura concepita fin dall'origine intorno alla propulsione elettrica, con particolare attenzione a efficienza, autonomia e comfort.

Il programma non si limiterà però alla versione a batteria. Nel corso del ciclo di vita della GT dovrebbe arrivare anche una motorizzazione full hybrid (HEV). Si tratterebbe di una novità importante per Range Rover, che finora non propone una soluzione ibrida completa di questo tipo nella propria gamma.

Range Rover GT, le prime foto ufficiali Foto di: Land Rover

Il video spia è interessante anche per il luogo nel quale viene girato. La Range Rover GT non nasce infatti come una sportiva estrema, ma il Nürburgring permette agli ingegneri di sottoporre la vettura a sollecitazioni molto elevate e di verificare il comportamento del telaio in condizioni differenti.

Per un'auto elettrica, inoltre, il circuito offre l'opportunità di analizzare la gestione della potenza e della coppia, il comportamento del sistema di frenata rigenerativa, la temperatura della batteria e la risposta dei motori elettrici nelle fasi di accelerazione e decelerazione.

Fotogallery: Range Rover GT, le prime foto ufficiali

14 Fonte: Land Rover

Fonte: Wilcoblok via Instagram