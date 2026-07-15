Sta per arrivare una nuova Range Rover

Dell'elettrico firmato Land Rover si parla da tempo e un primo assaggio è arrivato in occasione del Goodwood Festival of Speed 2025, dove la Casa inglese ha mostrato per la prima volta - anche in maniera dinamica - la Range Rover a batterie, prima incarnazione alla spina del SUV di Gaydon. Dovrebbe arrivare nel corso del 2026 e al suo fianco ci sarà una seconda variante.

Si chiamerà Range Rover Sport Electric, a formare la classica coppia che già conosciamo sulle varianti elettrificate. La prima con dimensioni decisamente generose, la seconda leggermente più compatta e con un'indole più sportiva.

Nuova Range Rover Sport, cosa sappiamo

Poco in realtà. Quasi nulla. In quel di Land Rover infatti mantengono ancora il più totale riservo sui contenuti tecnici della nuova Range Rover Sport Electric, limitandosi a dichiarare che "Conserva la stessa inconfondibile silhouette muscolosa" della versione attuale. Nessuno stravolgimento di stile dunque, ma una totale fedeltà alle linee che già conosciamo. Esattamente come la Range Rover Electric.

34 Fonte: Land Rover

Dal punto di vista della meccanica la piattaforma sarà la stessa MLA del resto della gamma Range Rover, nata appositamente per ospitare differenti tipologie di powertrain, elettrico incluso. Dallo scorso anno, in occasione della presentazione della Range Rover Electric, sappiamo che il sistema comprende due motori elettrici a magneti permanenti, uno per asse, gestiti da un inverter al carburo di silicio. La potenza dichiarata è di 550 CV e 850 Nm di coppia. Numeri che sulla Range Rover Sport Electric potrebbero crescere ulteriormente. La batteria è da 118 kWh, per un’autonomia non ancora dichiarata.

La Range Rover Electric vista dal vivo

Altri dettagli recenti parlano di "tecnologie avanzate che liberano maggiore potenza e coppia", accompagnate da una "nuova taratura del telaio e da un sound audio dedicato". La Range Rover Sport Electric quindi non sarà solo silenziosa e sarà accompagnata da un suono articificiale, magari a replicare quello del V8 biturbo BMW della SV.

La Range Rover Sport Electric non sostituirà nessuna delle motorizzazioni attualmente in gamma ma le affiancherà, ampliando così la famiglia del SUV sportivo inglese.