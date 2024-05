Una Range Rover è in grado di affrontare dei percorsi fuori-strada anche impegnativi, al contrario di altri SUV. Oltre alla trazione integrale permette infatti di bloccare i differenziali, ha dei sistemi elettronici che ottimizzano la motricità su ogni tipo di terreno, è ha sospensioni che possono alzare la carrozzeria per non fare danni passando sugli ostacoli.

La Range Rover Sport SV protagonista di questa prova, in più, ha 635 CV, fa lo 0-100 km/h in 3.8 s con una velocità massima di 290 km/h, e i tecnici Land Rover l'hanno dotata di ruote in fibra di carbonio, freni carboceramici e sospensioni da supercar per dimostrare che una macchina con caratteristiche off-road può anche essere divertente nella guida sportiva.

Perché si può chiamare "SUV-ERCAR"

Le Range Rover Sport si chiamano così perché sono i modelli più grintosi e dinamici all'interno del marchio Land Rover per l'impostazione stilistica e, nel caso delle motorizzazioni più potenti, anche in termini di prestazioni.

Con al vertice la Range Rover Sport SV, che raccoglie l'eredità dalla Range Rover Sport SVR per il ruolo di "SUV-ERCAR", cioè di supercar dei SUV.

Si tratta di una tipologia di auto che nel tempo hanno provato a realizzare anche altri costruttori, come nel caso delle varie Porsche Cayenne Coupe GT, BMW XM, Lamborghini Urus, Ferrari Purosangue, Aston Martin DBX. Sono macchine che sono focalizzate di più sulle prestazioni, sulla sportività, e meno sulle capacità nella guida in fuori strada.

La Range Rover Sport, invece, anche nella versione più estrema SV, vuole mantenere il suo DNA off-road, facendo anche da portabandiera per quel che riguarda il lusso del marchio che rappresenta.

È la più sportiva e la più lussossa

La SV infatti è anche la Range Rover Sport più ricca, più prestigiosa, per la scelta dei materiali all'interno dell’abitacolo, o per le dotazioni. I sedili, ad esempio, sono dotati di un sistema che li fa vibrare in sintonia con la musica per farla percepire anche con il tatto, oltre che con l'udito.

E hanno gli schienali in fibra di carbonio, materiale che si trova anche fuori dall’abitacolo a cominciare dal grande cofano a guscio, all'interno vano motore, sul logo Range Rover frontale, sulla cornice della calandra, negli intagli sul cofano anteriore, sulle appendici aerodinamiche e nelle finiture dei terminali di scarico. Per il logo SV sul portellone posteriore, invece, cambia il materiale, perché è realizzato in ceramica.

Come scritto in precedenza, sono in fibra di carbonio anche i cerchi da 23 pollici,

con cui in totale su tutte e quattro le ruote si risparmiano 34 kg di peso rispetto a dei cerchi in lega metallica, e anche i dischi carboceramici pesano 36 kg in meno di un impianto tradizionale: in totale si risparmiano quindi 70 kg nelle masse non sospese, cosa fondamentale per migliorare il piacere di guida.

Sempre parlando di massa vi ricordo che questa macchina ha un peso dichiarato di circa 2.300 kg, e che essendo un SUV che sa andare in off-road ha un’altezza da terra elevata.

Il baricentro quindi è alto, motivo per cui gli ingegneri hanno voluto usare delle sospensioni con un circuito idraulico incrociato, che collega i 4 angoli della macchina con uno schema a "X" che contrasta il coricamento laterale in curva senza usare delle barre antirollio elettroniche che, come su altri SUV e auto di grandi dimensioni, cambiano rigidezza per tenere la macchina piatta.

Si tratta di una tecnologia di sospensioni usata anche dalla McLaren 750S, ad esempio, per contenere anche gli affondamenti longitudinali dovuti al beccheggio in frenata e accelerazione.

Se guidate sportivi, non si tira indietro

Guidando la Range Rover Sport SV si riescono così ad aggredire le curve con una fiducia che non verrebbe naturale su un SUV di questa stazza. Inoltre le ruote posteriori sono sterzanti, cosa che insieme a un sistema di torque vectoring rende più agile la macchina nelle traiettorie strette e dà più stabilità in velocità.

La risposta di sterzo è fluida e lineare, giustamente non troppo diretta e veloce considerando la mole dell'auto, il cambio automatico ZF a 8 marce conferma la piacevolezza di comportamento che lo caratterizza anche in altre applicazioni mentre i freni, pur avendo tanta potenza e resistenza grazie all’impianto carboceramico, potrebbero offrire al pilota una risposta del pedale più solida, fargl sentire più consistenza sotto il piede.

Anche perché tra una curva e l'altra si raggiungono presto velocità impegnative da "rallentare": il motore è un 8 cilindri a V 4.4 biturbo con 635 CV di potenza e 550 Nm di coppia, per arrivare a un massimo di 290 km/h e accelerare nello 0-100 km/h in 3.8 secondi.

In curva, poi, vengono sviluppate accelerazioni laterali superiori a 1 g anche con le gomme di primo equipaggiamento, che sono omologate 4 stagioni (ancora di più scegliendo delle gomme estive più sportive).

E c'è anche il differenziale posteriore autobloccante che collabora con la trazione integrale con il programma elettronico che si attiva con il tasto SV sul volante, che ottimizza tutti i sistemi di cui vi ho parlato per la guida sportiva e amplificando la voce dell’impianto di scarico (che comunque si fa sentire meno rispetto al motore della precedente Range Rover Sport SVR, che non aveva turbo ma il compressore volumetrico).

Quanto costa

Il prezzo della Range Rover Sport SV parte da circa 214.000 euro e può arrivare anche a 230.000 per la macchina descritta in questo articolo, accessoriata con il pacchetto in fibra di carbonio. I 53 esemplari della Edition One per italia sono già stati venduti, ma si possono ordinare le versioni che saranno a listino dopo quella di lancio.