Alla gamma della nuova Range Rover mancava solo lei: la sportivissima SV. La declinazione più potente del SUV inglese scatena la bellezza di 635 CV con la massima brutalità e compostezza. Il portamento della SV, infatti, resta confortevole e lussuoso grazie a una serie di tecnologie che migliorano l’assetto e il comfort a bordo.

Le consegne del modello inizieranno nelle prossime settimane con la SV Edition One, un allestimento dedicato a una clientela selezionata in tutto il mondo. La nuova Range Rover, comunque, si può già ordinare in concessionaria, con prezzi da 213.000 euro.

Una sportiva che sa cullarti

Alla base della SV, c’è un 4.4 V8 biturbo mild hybrid da 635 CV e 750 Nm, che eroga 60 CV e 50 Nm in più rispetto alla precedente SVR col 5.0 V8 sovralimentato. Così, la Range Rover scatta da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi fermandosi a 290 km/h. Al di là dell’incredibile potenza, la Land Rover fa affidamento su una serie di soluzioni per essere al tempo stesso comoda ed estremamente reattiva.

Range Rover Sport SV (2023)

La SV è equipaggiata con cerchi in fibra di carbonio da 23”, freni carboceramici, numerosi miglioramenti aerodinamici di serie e componenti in fibra di carbonio. Questo speciale pacchetto di modifiche ha permesso di ridurre il peso di 76 kg rispetto alla P530, la versione che più si avvicina alla SV in termini di prestazioni.

Range Rover Sport SV (2023), i cerchi in fibra di carbonio

Il sistema di sospensioni 6D Dynamics contribuisce a mantenere elevato il comfort di guida. Si tratta di una combinazione di ammortizzatori idraulici interconnessi, molle pneumatiche regolabili in altezza e controllo del beccheggio semi-attivo.

Inoltre, l’assetto è più basso tra i 10 e i 25 mm rispetto agli altri modelli Range Rover Sport (in base alla modalità di guida selezionata). E non mancano altre soluzioni utili a migliorare la sportività e la versatilità della SV in varie situazioni di guida, come le quattro ruote sterzanti, la trazione integrale intelligente, il Torque Vectoring by Braking e l’Active Locking Rear Differential.

Range Rover Sport SV (2023)

A rendere ancora più stabile la Land Rover ci pensano i larghissimi pneumatici posteriori Michelin Pilot Sport All Season 4 da 305 mm e quelli anteriori da 285 mm. Tutto ciò si traduce in una tenuta in curva mostruosa, con un’accelerazione laterale superiore a 1,1 G (+22% rispetto alla SVR precedente).

Più la guidi e più ti “rigenera”

La Range Rover Sport SV si riconosce subito per l’estetica più aggressiva. Il frontale ha un look aerodinamico e differente soprattutto nella parte inferiore, mentre i dettagli in fibra di carbonio su griglia, prese d’aria e cofano aggiungono ulteriore ricercatezza (e leggerezza) alla vettura. Dietro, invece, si notano i quattro terminali di scarico attivi, la cui sonorità varia in base alla modalità di guida.

Per la prima volta, in una Range Rover Sport sono equipaggiati i freni carboceramici I terminali di scarico attivi

Nell’abitacolo si trova lo stesso livello di lusso delle altre Land Rover, con l’aggiunta del sistema Body and Soul Seat (BASS).

La Casa la definisce “un’esperienza audio multidimensionale con wellness benefit che consente agli occupanti dei sedili anteriori di percepire fisicamente il suono”. In pratica, sui sedili sono presenti delle speciali componenti che, collegandosi all’impianto Meridian Signature Sound System da 29 altoparlanti e 1.430 W, sono capaci di trasformare l’audio in vibrazioni per creare un’esperienza sonora davvero coinvolgente.

Il sistema Body and Soul Seat

Secondo il brand inglese, i programmi Body e Soul Seat Wellness attivabili dall’infotainment migliorano il benessere mentale e fisiologico influenzando la frequenza cardiaca e la variazione nel tempo tra ogni battito cardiaco.

Novità per tutta la gamma

Da notare come il debutto della Range Rover Sport SV abbia portato con sé alcuni aggiornamenti a tutta la gamma. Per esempio, tra le versioni ibride plug-in debutta la P550e (che sostituisce la P510e) da 550 CV e 800 Nm, con un’autonomia elettrica di 121 km e un nuovo set-up della trasmissione.

Questa variante può scattare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi, abbassando il dato di mezzo secondo rispetto al modello precedente.

Le novità si trovano anche a bordo, con l’adozione dell’ultimo aggiornamento dell’infotainment Pivi Pro con display da 13,1”. Ora l’infotelematica ha una nuova interfaccia e i controlli vocali di Amazon Alexa Voice AI. Infine, debutta la tecnologia Country Assist: quando si utilizza il cruise control adattativo, la vettura utilizza i dati della navigazione per regolare la velocità tenendo conto delle curve e delle modifiche al limite di velocità.