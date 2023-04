La gamma della Land Rover Defender 130, quella a passo lungo e cinque porte, si arricchisce del motore V8 benzina sovralimentato da 500 CV e della speciale versione Outbound col diesel mild hybrid pensata per chi vuole capacità offroad estreme, sportività, cinque posti e tanto spazio di carico.

Sulla Defender 110, la fuoristrada a cinque porte e passo intermedio, debutta invece il County Exterior Pack, un pacchetto di design ispirato all'originale Defender County e riconoscibile per le grafiche laterali.

Land Rover Defender 130 Outbound

Partendo proprio dalla Land Rover Defender 130 Outbound troviamo il solo allestimento a cinque posti abbinato e il motore diesel mild hybrid D300 da 300 CV e 650 Nm. La velocità massima è di 191 km/h e per l'accelerazione 0-100 impiega 7,5 secondi.

Land Rover Defender 130 Outbound

Da fuori la Defender 130 Outbound si riconosce per il paraurti e l'inserto della griglia presentano con finitura Shadow Atlas Matt, oltre alle prese d'aria laterali in Antracite. A completare il look esterno c'è la scelta fra i cerchi da 20" in Gloss Black e quelli da 22" in Shadow Atlas Matt. Le tinte disponibili sono: Fuji White, Santorini Black, Carpathian Grey e Eiger Grey con in più la possibilità di avere il Satin Protective Film. Per le finiture interne dell'abitacolo è possibile scegliere tra la pelle Windsor e il tessuto Resist.

Il vano di carico posteriore della Outbound ha una capacità di carico che va da un minimo di 1.329 litri fino a un massimo di 2.516 litri con i sedili della seconda fila reclinati. La lunghezza del piano del bagagliaio è di 1,26 metri.

Land Rover Defender 130 Outbound, la vista posteriore

Di serie è il sistema di trazione integrale intelligente e dal Terrain Response 2 unito alle sospensioni pneumatiche a controllo elettronico con Adaptive Dynamics con un'articolazione fino a 430 mm e fino a 900 mm di capacità di guado.La capacità di traino arriva invece a 3.000 kg e il prezzo base della Defender 300D 130 Outbound è pari a 101.800 euro.

Land Rover Defender 130 V8

La Defender 130 col motore V8 sovralimentato da 5 litri esprime la bellezza di 500 CV e 610 Nm per una velocità massima di 240 km/h e un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di appena 5,7 secondi.

Land Rover Defender 130 V8

La Defender 130 V8 è disponibile esclusivamente nei colori Carpathian Grey o Santorini Black e si caratterizza per gli esclusivi quattro terminali di scarico esterni, il tetto panoramico scorrevole con tetto nero a contrasto, il logo V8, i fari Matrix LED con luci diurne, i gruppi ottici posteriori oscurati, i vetri Privacy e cerchi in lega da 22" Satin Dark Gray.

Land Rover Defender 130 V8, la vista posteriore

Dentro la V8 ci sono i sedili regolabili elettricamente a 14 vie riscaldati e rinfrescati, climatizzatore a quattro zone sedili della seconda fila climatizzati e sedili della terza fila riscaldati. Non mancano poi il sistema audio Meridian, l'Head-up Display, l'Interactive Driver Display, il Cabin Air Purification Plus e l'infotainment Pivi Pro su schermo touch da 11,4".

Il listino italiano della Defender 110 V8 parte da 149.300 euro.

County Exterior Pack per Defender 110

La Land Rover Defender 110 può essere ora personalizzata con il County Exterior Pack dotato di grafiche County lungo le portiere e le fiancate, soglie illuminate e ruote in lega da 20" disponibili anche in Gloss White.

Land Rover Defender 110 con County Exterior Pack

Queste le combinazioni di colore per la Land Rover Defender County Exterior Pack:

Carrozzeria Fuji White con nuovo tetto e portellone Tasman Blue a contrasto. Soglie e decalcomania in grafica sfumata Tasman Blue.

Carrozzeria Santorini Black con nuovo tetto e portellone Tasman Blue a contrasto. Soglie e decalcomania in grafica sfumata Tasman Blue.

Carrozzeria Tasman Blue con nuovo tetto e portellone bianchi a contrasto. Soglie e decalcomania in grafica sfumata Fuji White.

Il prezzo del County Exterior Pack è di 780 euro.

Altri aggiornamenti alla gamma Defender

Sulle Defender 90 e sulle Defender 130 a otto posti è ora di serie la protezione rigida per il vano di carico che crea un fondo piatto con accesso agli anelli di ritenuta. L'accessorio è disponibile da fine 2023 anche presso la rete dei rivenditori Land Rover per i proprietari dei modelli Defender citati.

Land Rover Defender 90

Sulla Defender 90 è presente una nuova maniglia che migliora l'accessibilità alla seconda fila di sedili, il sedile passeggero anteriore rapidamente ripiegabile e scorrevole, e la suddivisione 40:20:40 della seconda fila di sedili, ribaltabili e con poggiabraccia centrali.