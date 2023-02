Land Rover continua a cavalcare il successo della Defender ed è pronta a lanciare una nuova versione ancora più estrema. Ribattezzata provvisoriamente “SVX”, questa particolare variante è stata avvistata nuovamente in fase di test dopo i primi collaudi della scorsa estate.

Più cattiva e minacciosa che mai, la Defender SVX rappresenterà l’apice delle prestazioni di tutta la gamma, sia su strada che lontano dall’asfalto.

Pronta per ogni terreno

Le foto spia trasmettono tutta l’aggressività della carrozzeria. Anche se le mimetizzazioni ricoprono ancora buona parte della carrozzeria, il frontale ha un look ancora più originale, con un taglio dei fari più sportivo e un paraurti completamente ridisegnato. L’impressione è che sotto le camuffature ci siano nuove prese d’aria e delle speciali piastre di protezione per il sottoscocca per avventurarsi nei percorsi più impervi.

Land Rover Defender SVX, le foto spia

I passaruota appaiono più larghi dell’attuale Defender e l’altezza da terra sembra più pronunciata. Il merito va anche ai nuovi pneumatici BF Goodrich Trail Terrain T/A montati sul prototipo che potremmo ritrovare anche sul modello di serie. Nel posteriore si osservano quattro terminali di scarico con un design più affilato e diverso da tutte le altre Land Rover.

Fedele al V8, ma si passa al 4.4 BMW

Secondo i rumors degli scorsi mesi, la Defender SVX dovrebbe utilizzare il 4.4 V8 biturbo di origine BMW già montato sulla nuova Range Rover. Sulla versione più potente, quindi, non ci sarà spazio per il 5.0 V8 sovralimentato da 525 CV presente sulle 90 e 110, col 4,4 litri che potrebbe sfondare quota 600 CV.

Land Rover Defender SVX, le foto spia

Del resto, questo propulsore ha raggiunto tranquillamente i 625 CV nelle nuove BMW X5 e X6 M Competition presentate di recente con tutte le novità del restyling.

Land Rover dovrebbe presentare questa nuova versione della Defender entro il 2023, con prezzi di partenza superiori a 140.000 euro.