La gamma Land Rover potrebbe accogliere presto un nuovo membro: la baby Defender. Di questo misterioso progetto se ne parla da anni, ma ancora non si sono visti prototipi o annunci ufficiali.

Eppure, i rumors continuano ad esserci e lasciano intendere che nel prossimo futuro potrebbe esserci veramente spazio per una Defender più accessibile sia in termini di dimensioni che di prezzi. Ecco tutto quello che sappiamo, assieme al nostro render esclusivo.

Un fuoristrada compatto

Il nostro render prende spunto dalle varie informazioni raccolte negli ultimi anni che citano un look squadrato e personale ispirato al modello più grande. Per alcuni, però, la piattaforma non sarà quella (accorciata) della Defender, ma la stessa del SUV Tata Harrier, il quale fa sempre parte della famiglia Jaguar-Land Rover.

Ribattezzata Defender 80 (ma ovviamente non ci sono conferme per questo nome), è possibile che abbia dimensioni tra i 4,4 e i 4,7 metri e che abbia come rivali dirette Jeep Wrangler e Ford Bronco.

Land Rover Defender 80, il render di Motor1.com

In effetti, la Land Rover del render ha un aspetto ruvido proprio come quello delle rivali, con paraurti in plastica, grandi fendinebbia e protezioni per la carrozzeria. E non è esclusa la presenza di soluzioni “pratiche” per chi usa spesso l’auto in fuoristrada, come tappetini in gomma, sedili in tessuto resistente e tappi nel pianale per far sgorgare l’acqua dopo aver lavato gli interni.

In alcuni allestimenti, comunque, potrebbe esserci maggiore cura per i dettagli, con cerchi in lega di grandi dimensioni, inserti dello stesso colore della carrozzeria e interni in pelle.

Le ipotesi per motori e prezzi

Arrivando alle motorizzazioni, è possibile che la Defender 80 erediti buona parte dei powertrain presenti sulla Range Rover Evoque. In particolare, il baby fuoristrada potrebbe ricevere il 1.5 mild hybrid a benzina da 160 CV e il 2.0 mild hybrid diesel da 163 CV. Le versioni più potenti, comunque, potrebbero essere il 2.0 mild hybrid a benzina da 250 CV e il 2.0 diesel elettrificato da 204 CV.

Le versioni più fuoristradiste della Defender 80 potrebbero avere protezioni per la carrozzeria e cerchi in acciaio

È possibile che le Defender entry level ricevano la sola trazione anteriore, mentre quelli più ricchi dovrebbero avere la trazione integrale.

Proprio per sfidare le rivali, il prezzo di listino della Land Rover potrebbe aggirarsi intorno ai 30-40 mila euro, con la varianti più accessoriate che dovrebbero sfiorare i 60-70 mila euro.