C'è da sempre un'auto che è la regina dei SUV, la Range Rover. Nonostante ce ne siano di ancora più grandi e sempre inglesi, la Range è sempre la Range. Nel 2022 si è aggiornata completamente, debuttando in una nuova versione ridisegnata e riprogettata.

Forme levigate, guarnizioni dei finestrini inglobate nella carrozzeria, sedili dal comfort ineccepibile e tanta tecnologia sono solo alcuni degli ingredienti della sua ricetta. La vediamo nel dettaglio in questo #PerchéComprarla.

Pregi e difetti

Ci piace Non ci piace Design raffinato Bagagliaio relativamente piccolo Comfort di viaggio Controlli vocali non efficaci Climatizzazione avanzata Non c'è easy fuel Polivalenza di utilizzo Qualità comandi al volante

C'è chi in un'auto cerca il massimo, senza alcun compromesso. Tanto comfort, estrema silenziosità di marcia e inarrestabilità davanti a qualsiasi situazione, proprio a questa tipologia di clienti è rivolta la Range Rover 2022. Dalle linee inconfondibili e dalle dimensioni mastodontiche, ha una presenza molto importante sulla strada, quasi inconfondibile.

Un'auto che grida lusso da ogni dettaglio, capace però anche di avventurarsi in percorsi off-road piuttosto complessi e soprattutto di guadare, il tutto in compagnia della propria famiglia sui sedili posteriori. Peccato però per il bagagliaio poco sfruttabile, i tasti touchscreen sul volante non sempre di facile utilizzo e il controllo vocale proprietario, non sempre preciso.

Dimensioni, bagagliaio e spazio

Con 5 metri di lunghezza, la nuova Range Rover è tra le più grandi della sua categoria. Con un bagagliaio da 818 litri non disdegna i lunghi viaggi verso le mete più particolari, con tutta la famiglia al seguito. La soglia è molto alta ma ad aiutare c'è la ribaltina elettrica, in grado di reggere svariate decine di kg senza battere ciglio.

Nel vano di carico non mancano poi diverse soluzioni per ancorare gli oggetti, anche se le sue forme e i grandi passaruota necessari a inglobare le importanti sospensioni pneumatiche lo rendono poco sfruttabile. Il divano posteriore è disponibile in due configurazioni diverse, a 3 posti classico oppure a 2 posti regolabili singolarmente, come sull'esemplare di questa prova.

L’accesso dietro è inutile che sia molto ampio e di spazio ce n’è in abbondanza anche per chi è alto oltre 1,90 m sia per testa che per le gambe. Al centro invece, grazie all'optional degli interni Executive Class, sulla nostra Range nera trova posto un mobiletto con tanti comparti e diversi pulsanti per la gestione della posizione dei sedili, del clima e del sistema di infotainment.

Le misure Fuori Lunghezza 5,00 metri Larghezza 2,05 metri Altezza 1,87 metri Passo 3,00 metri Dentro Bagagliaio 818 / 1.841 litri

Plancia e comandi

All'interno rispetto alla generazione precedente è stato fatto un vero salto generazionale tecnologico. Il mix è di superfici pulite e forme "levigate", quasi senza angoli appuntiti. I colori dei rivestimenti sono ovviamente personalizzabili in ogni minimo dettaglio, così come le cuciture e perfino il pomello del cambio e i tasti del clima, che possono essere scelti perfino in autentica ceramica. Il volante è a due razze e ingloba tutti i comandi di utilizzo più quotidiano, inclusi quelli dei sistemi ADAS di Livello 2.

Il display centrale del sistema Pivi Pro è tra i più grandi della categoria. Ha una diagonale di 13,1 pollici e ingloba al suo interno tutte le funzioni tipiche di un'auto del genere. Ovviamente è connesso a internet e il suo navigatore può essere riprodotto anche sullo schermo posto davanti al guidatore.

Dall'enorme display, inoltre, è possibile controllare gran parte delle impostazioni dinamiche dell'auto, come l'altezza delle sospensioni, il bloccaggio dei differenziali e molto altro. E' perfino in grado di avvisare quando il guardo che si sta per affrontare è troppo profondo anche per il livello 2 di altezza delle sospensioni (ovviamente) pneumatiche.

Il tunnel centrale è ovviamente rivestito in legno opaco. Al centro trova posto il comparto per la gestione del cambio automatico e del Terrain Response, sopra e sotto diversi vani piuttosto capienti e retroilluminati. Non manca la ricarica a induzione e diverse prese USB di tipo C utili.

La posizione di guida è regolabile in ogni minimo dettaglio, si può memorizzare ed è adattiva; il sedile si allontana insieme al volante quando si apre la portiera per scendere o si spegne l'auto. A proposito di portiere, l'esemplare della nostra prova era dotato di un impianto audio Meridian dalla qualità elevatissima.

Come va e quanto consuma

Ogni spostamento a bordo della Range Rover 2022 si trasforma in un'esperienza regale. A bordo del SUV inglese sembra quasi di viaggiare con la corona in testa (tanto di spazio in alto ce n'è in abbondanza). Si è letteralmente seduti a 80 cm dal suolo, come essere su un trono e qualsiasi altro automobilista ci guarda dal basso verso l'alto.

Si ha anche l'impressione, corroborata dai fatti, di poter passare sopra ogni tipo di ostacolo senza avvertirlo, perché la nuova Range Rover ha un telaio capace di assorbire la qualunque. Sembra che il mondo là fuori non esista, sia in termini di vibrazione sia dal punto di vista del rumore perché, oltre all'ottimo lavoro di insonorizzazione, è presente un sistema di cancellazione attiva del rumore. Dai poggiatesta infatti vengono emesse frequenze che vanno in controfase rispetto alle vibrazioni, annullando quindi ogni tipo di "voce" esterna.

Ora, le dimensioni XXL potrebbero portare a pensare che si, va bene il comfort, ma muoversi in città a bordo di un panfilo del genere sarà sicuramente un incubo. Certo, non è come girare a bordo di un'utilitaria, ma grazie alle barre antirollio attive e le 4 ruote sterzanti (per la prima volta di serie) è come se la Range si accorciasse, rendendo ben più agile di quanto si possa immaginare ogni spostamento in spazi stretti. E poi le sospensioni pneumatiche a controllo elettronico con funzione predittiva, che anticipa eventuali imperfezioni del terreno davanti a noi.

Il limite vero è quindi in parcheggio, dove la lunghezza di oltre 5 metri e la larghezza di 2 metri e passa non permettono di fare miracoli. Le telecamere - spettacolari - sono manna dal cielo.

Il motore 3.0 diesel mild hybrid ha 249 CV e 600 Nm di coppia che bastano e avanzano per dare il giusto spunto, grazie anche al cambio automatico 8 rapporti che asseconda perfettamente l'indole del SUV inglese. E grazie alle varie modalità di guida il carattere cambia, anche se l'indole non è certo corsaiola ma da instancabile viaggiatrice. E quando l'asfalto finisce ci si può divertire ancora di più, con l'ultima evoluzione del Terrain Response il limite è imposto dal non voler rischiare di graffiare la carrozzeria.

Come tutti i SUV di grande taglia la Range Rover 2022 è sensibile allo stile di guida che le si impone. Durante la nostra prova in città abbiamo consumato 11 litri ogni 100 km, 8,3 in autostrada e 7,6 in percorsi extraurbani, per una media totale di 9 litri di gasolio ogni 100 km.

Versione provata Motore 3.0 diesel MHEV Potenza 249 CV Coppia 600 Nm Cambio Automatico 8 rapporti Trazione Integrale

Prezzi e concorrenti

La nuova Range Rover arriva sul mercato con una gamma motori piuttosto ampia e prezzi a partire da 124.200, relativi proprio a questa motorizzazione in allestimento "base". Al top c'è la SV 4.4 V8 da 530 CV: 235.700 euro.

Bentley Bentayga, BMW X7 e Mercedes GLS rappresentano le alternative, almeno a livello di costi, anche se a livello fuoristradistico nessuna ha il suo DNA. Anzi, una c'è, la Mercedes Classe G.