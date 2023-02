A pochi giorni dalla presentazione del restyling delle BMW X5 e X6 con motorizzazioni “normali”, oggi tocca alle loro varianti più sportive debuttare online. Ecco quindi le BMW X5 M Competition e X6 M Competition.

I due super SUV dell’Elica si aggiornano nello stile e nella meccanica, con anche - per la prima volta - un aiutino elettrico. Non tanto per abbassare consumi ed emissioni ma per aiutare il V8 (che rimane per fortuna al suo posto) ad avere ancora più grinta.

Minacciose e lussuosissime

Andiamo però con ordine e partiamo dall'estetica, ripresa dai restyling di X5 e X6 normali a partire dalle nuove luci LED anteriori e posteriori e dalla calandra a doppio rene aggiornata nelle forme, resa più minacciosa dalle finiture in nero lucido.

BMW X6 M Competition BMW X5 M Competition

Naturalmente le BMW X5 M Competition e X6 M Competition sfoggiano un trattamento specifico, con prese d’aria maggiorate, cerchi in lega da 21” all’anteriore e 22” al posteriore, impianto frenante M con pinze rosse o nere e (come optional) elementi in fibra di carbonio per le calotte degli specchietti e lo spoiler posteriore.

Riguardo alle tinte della carrozzeria ci si può davvero sbizzarrire, con circa 50 colorazioni BMW Individual a disposizione per i due modelli e una lista infinita di accessori M Performance.

La stessa possibilità di personalizzazione riguarda l’abitacolo, dove l’equipaggiamento standard propone rivestimenti in pelle Merino abbinato a modanature in legno nero e in acciaio. Di serie è presente l’impianto audio Harman Kardon Surround Sound mentre, come optional, si può effettuare l'upgrade e passare al Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound.

Il volante in pelle integra i paddle in carbonio, mentre il protagonista della plancia è il doppio schermo del BMW Curved Display, con un quadro strumenti da 12,3” e un infotainment da 14,9”. Sul display più grande sono mostrare le informazioni principali sulle modalità di guida (Road, Sport e Track), oltre alle impostazioni della trazione integrale M xDrive che consentono di gestire la trasmissione della potenza sui due assi.

BMW X5 M Competition, gli interni

A tal proposito, nella configurazione più aggressiva, la BMW ha maggiore coppia al posteriore per eseguire drift spettacolari (in pista).

Il V8 con “l’aiuto” elettrico

Come anticipato il V8 di 4,4 litri delle rinnovate BMW X5 M Competition e X6 M Competition è stato aggiornato con l'aggiunta di un modulo mild hybrid. Un sistema a 48 Volt, integrato direttamente nel cambio automatico a 8 rapporti, fornisce uno spunto di 12 CV e 200 Nm in determinate fasi della guida. La potenza complessiva resta di 625 CV con 750 Nm di coppia, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi.

BMW X5 M Competition BMW X6 M Competition

BMW afferma di aver rivisto la risposta dell’acceleratore e del turbo, oltre ad aver effettuato una nuova taratura del cambio per migliorare ancora di più la rapidità delle cambiate. Nuovo anche l’assetto, con un ulteriore affinamento delle sospensioni Adaptive M (dotate anche del sistema anti-rollio attivo) e del differenziale Active M.

Tra gli assistenti alla guida troviamo l’avviso anticollisione con riconoscimento di pedoni e ciclisti (anche quando si svolta a sinistra), frenata d’emergenza, mantenimento di corsia e riconoscimento dei segnali stradali.

In aggiunta, si può richiedere il pacchetto Parking Assistant Professional, con l’auto che riesce a parcheggiarsi “da sola” e a effettuare autonomamente delle manovre in retromarcia grazie alla memorizzazione degli ultimi 200 metri percorsi.

I prezzi per l’Italia devono ancora essere annunciati, ma è lecito attendersi un listino base di almeno 165.000 euro.