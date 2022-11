Se vi dicessimo di pensare a un'auto a otto posti, cosa vi viene in mente escludendo van o furgoni trasposto persone? Se poi riducessimo ancora di più la scelta ad auto rialzate e praticamente inarrestabili su qualsiasi tipo di terreno allora l'unico nome possibile sarebbe quello della nuova Land Rover Defender 130.

Rispetto alla Defender che già conosciamo è più lunga e più spaziosa, mentre lo stile, la tecnologia e la straordinaria capacità nell'affrontare tratti impervi in offroad sono le stesse. L'abbiamo provata in occasione della Tirreno-Adriatica 2022 (qui sotto vi spieghiamo di cosa si tratta) sia su strada che fuori: cliccate sul video per vedere come se l'è cavata!

Spazio e tecnologia per... 8 persone!

Partiamo dalle dimensioni: il passo della Defender 130 è di 3,02 metri, identico a quello della più corta 110, per cui non sono stati fatti interventi al telaio per adattare la macchina alla nuova piattaforma. È lunga 5 metri e 35, alta 1,97 e larga 1,96. Guardandola da davanti è praticamente impossibile notare le differenze, che invece saltano all'occhio di profilo e al posteriore dato che i 30 cm extra si concentrano tutti nello sbalzo. Allungando la carrozzeria si è ridotto l'angolo di uscita, il che ha obbligato i tecnici LR a rastremare la parte inferiore del paraurti per evitare spiacevoli grattate quando si pratica fuoristrada.

Dentro cambia ovviamente la terza fila da tre posti che, a differenza di configurazioni simili di altri modelli, sono meglio rifiniti e accoglienti: i sedili sono riscaldati e i passeggeri hanno a disposizione diversi vani portaoggetti e prese di ricarica USB.

Per il resto, gli interni sono identici a quelli delle altre Defender: il livello di qualità percepita è altissimo e si vede subito come l’intero abitacolo sia stato pensato per essere pratico e razionale pur non rinunciando a nulla in termini di comfort e intrattenimento. In configurazione a otto posti il bagagliaio ha una capacità minima di 290 litri, che salgono a oltre 1.000 a terza fila abbattuta.

Come si guida

Sotto il cofano della Defender 130 protagonista di questa prova c'è il motore che sul nostro mercato sarà tra i più scelti, il 3.0 turbodiesel a sei cilindri mild hybrid da 300 CV che grazie a una coppia monstre permette alla macchina di muoversi con un filo di gas in tutte le situazioni con una progressione e una dolcezza di prima categoria. Certo, il peso di oltre 2.200 kg a vuoto si sente soprattutto in frenata o nelle curve prese in velocità, con la Defender che però ha sempre un buon appoggio e restituisce un senso di sicurezza totale.

Lo sterzo è preciso ma non diretto e l'assetto è super confortevole. Le sospensioni pneumatiche su strada assorbono di tutto, sembra di galleggiare sull'asfalto, mentre in offroad si adattano perfettamente al tipo di terreno che si sta affrontando. Il cervello del sistema si chiama Terrain Response 2 e permette anche ai più inesperti di avere il perfetto controllo della macchina su qualsiasi terreno gestendo elettronicamente la taratura degli ammortizzatori, la risposta dell'acceleratore e la calibrazione di tutti i sistemi di controllo della motricità e della stabilità.

Come da tradizione Defender, anche questa 130 è praticamente inarrestabile a prescindere dal tipo di gomma che circonda i bei cerchi da 22". Può affrontare guadi fino a 90 cm di profondità e ci sono una miriade di sensori e telecamere ad aiutare il guidatore lì dove l'occhio non riesce ad arrivare. Di serie tutte le Defender hanno il cambio automatico a 8 marce e la trazione integrale permanente, due elementi che convivono molto bene tra loro regalando alla macchina una doppia anima: in fuoristrada è facilissimo superare qualsiasi ostacolo, su strada invece la fluidità di marcia è la stessa di un SUV premium.

Land Rover Defender 130: prezzi

La nuova Land Rover Defender 130 è già ordinabile nelle concessionarie ad un prezzo base di 89.300 euro per la diesel da 250 CV, 9.000 in più della 110 e circa 15 mila in più della più piccola 90 (se volete saperne di più e confrontarle, trovate i nostri Perché Comprarla subito qui sotto). Per il momento sono tre i motori disponibili tutti mild hybrid: due a gasolio da 250 e 300 CV e uno a benzina da 400.

Tirreno Adriatica 2022

La nuova Land Rover Defender ha debuttato alla Tirreno-Adriatica 2022, evento organizzato da Land Rover Experience Italia che accompagna i propri soci nelle regioni italiane più̀ affascinanti proponendo eventi diversificati per tipologia e durata, su strada sì ma sopratutto in offroad (di 600 km totali, oltre 500 in fuoristrada). Quella di quest'anno è stata la ventiduesima edizione e si è svolta dal 28 ottobre al 1 novembre tra Lazio, Umbria e Marche sulle antiche vie Francescane e di San Benedetto alla scoperta del territorio, dei Parchi naturali e delle città d’arte. Cliccate qui per saperne di più, sui costi e su come partecipare!