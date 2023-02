A sei anni dal debutto, la Range Rover Velar si aggiorna. Il primo restyling del SUV inglese riguarda principalmente la dotazione tecnologica degli interni, con un occhio di riguardo per il comfort (e la salute) dei passeggeri.

Già ordinabile in concessionaria da 71.100 euro nella variante mild hybrid a benzina P250, la Velar si allinea così per dotazione e stile alle altre Range Rover della famiglia.

Novità di sostanza (soprattutto negli interni)

Le modifiche estetiche si limitano ad alcuni dettagli, ma sono comunque sufficienti a rendere il look della Velar più fresco e in linea con gli ultimi modelli Land Rover.

Sul SUV inglese ci sono nuovi fari anteriori super-slim Pixel LED e quelli posteriori con effetto tridimensionale, una griglia ridisegnata e più pulita e una forma leggermente rivista dei paraurti. Rinnovato anche il catalogo delle tinte con l’aggiunta delle colorazioni Metallic Varesine Blue e Premium Metallic Zadar Grey.

Nuove luci posteriori per il restyling della Range Rover Velar

È a bordo che si scoprono i contenuti più importanti del restyling. Qui la Velar è dotata di un nuovo schermo centrale curvo da 11,4” da cui si comandano tutte le funzioni del sistema d’infotainment Pivi Pro.

Land Rover spiega che il display è stato installato in una posizione specifica della plancia per ridurre al minimo i riflessi e le distrazioni durante la guida, tanto che si può accedere alla maggior parte delle funzioni con solo due tocchi. Da qui si gestiscono climatizzazione, navigazione (anche quella w3w), le modalità di guida del Terrain Response 2.0 e varie opzioni come lo sbrinamento di parabrezza e lunotto e le visuali delle telecamere.

Lo schermo curvo da 11,4" dell'infotainment Pivi Pro è tra le novità più importanti del restyling

Il sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto Wireless e si può collegare ad Amazon Alexa, mentre gli aggiornamenti all’infotainment e a buona parte delle funzionalità elettroniche della vettura si possono ricevere gratuitamente over-the-air senza quindi visitare un’officina specializzata. Ma le novità non finiscono qui.

Si viaggia nel silenzio

I sedili hanno nuovi design e rivestimenti sostenibili privi di pelle. Nello specifico, si può scegliere la lana Kvadrat (più leggera del 58% rispetto alla pelle), gli inserti Ultrafabrics e un tessuto in poliuretano. Secondo il brand, i materiali garantiscono la stessa qualità, visto che sono stati collaudati in una serie di test che hanno simulato 10 anni di abrasioni e tre anni di esposizione diretta al sole.

Range Rover Velar restyling, i nuovi tessuti degli interni

La Range Rover Velar può essere equipaggiata con l’Active Road Noise Cancellation, una tecnologia che utilizza l’impianto audio Meridian 3D Surround Sound (composto da 17 altoparlanti e da un amplificatore da 750W) per annullare i rumori provenienti dall’esterno.

"Puro" non è solo il suono nell’abitacolo, ma anche l’aria che si respira a bordo della Land Rover. Il sistema Cabin Air Purification Plus può filtrare CO2 e polveri sottili PM2.5, mentre la tecnologia Nanoe X riduce la presenza di agenti patogeni come batteri e allergeni.

Le motorizzazioni

I clienti possono scegliere tra Velar S, Dynamic SE, Dynamic HSE e Autobiography. Tutte confermate le motorizzazioni a trazione integrale, a partire dalla mild hybrid a benzina P250 da 250 CV, fino all'ibrida plug-in P400e da 404 CV.

Range Rover Velar restyling: l'ibrida plug-in ha una batteria più grande e può percorrere 64 km in modalità elettrica

Quest'ultima ha una batteria più grande da 19,2 kWh rispetto ai 17,1 kWh precedenti e può percorrere 64 km a emissioni zero (prima erano 53 km). Nessuna variazione anche per le mild hybrid diesel D200 e D300 da 204 e 300 CV.