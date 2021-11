Le Lamborghini diventano ancora più connesse per raggiungere i posti più esclusivi del pianeta. Detto così può sembrare un po’ retorico, ma l’implementazione della tecnologia “what3words” si pone esattamente questo obiettivo. Da metà 2022 la navigazione sarà offerta tramite Alexa su tutti i modelli Huracan e rappresenterà una piccola rivoluzione nel settore dei viaggi.

Che cos’è what3words

Creata a Londra nel 2013, what3words è un metodo di navigazione alternative alle coordinate GPS e ai tradizionali indirizzi. In pratica, l’azienda ha diviso il mondo in 57 trilioni di quadrati da 10 mq l’uno associando ad ognuno una combinazione unica di tre parole, ossia l’indirizzo what3words.

Così si prova a rendere più “umana” la ricerca di posti e mete attraverso le parole. Questo metodo torna molto utile se si sta cercando un punto preciso in cui recarsi, sia esso in città o in un isolato sentiero extraurbano. Ad esempio, inserendo le parole “nuotate. giocate. diamoci” si può raggiungere il luogo per avere la vista migliore del Golden Gate Bridge di San Francisco.

Come funziona sulle Lamborghini

what3words sarà disponibile anche offline e per inserire le indicazioni basterà utilizzare i comandi vocali della propria Lamborghini. Si tratta, quindi, di un modo più intuitivo per ricordare gli indirizzi e, soprattutto, per recarsi in un luogo specifico.

La tecnologia si appoggerà direttamente ad Alexa, l’assistente vocale di Amazon che consente di comandare anche il sistema LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) e tutti i dispositivi domestici compatibili.

L’app what3words è scaricabile gratuitamente per tutti i dispositivi mobili in più lingue ed è stata adottata anche da altri marchi come Mercedes, Lotus e Ford. Inizialmente disponibile su Huracan, è probabile che la funzionalità verrà estesa in futuro anche agli altri modelli del Toro.