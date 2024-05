A quasi 4 anni dal debutto la Land Rover Defender si rinnova con il model year 2024, dedicato all'intera famiglia e focalizzato principalmente sulle dotazioni e sugli allestimenti, andando anche a toccare i motori.

Tutte le novità sono già disponibili per gli ordini sul sito ufficiale Land Rover e nelle concessionarie.

Le novità

Si inizia con la nuova edizione Land Rover Defender 110 Sedona, caratterizzata da carrozzeria Sedona Red ed elementi neri a contrasto. Poggiata su grossi cerchi in lega da 22" prende il nome da una cittadina dell'Arizona famosa per i panorami composti da affascinanti rocce rosse, i cui profili sono ripresi da una speciale decalcomania sul cofano. Basata sull'allestimento X-Dynamic HSE la Defender 110 Sedona all'interno presenta sedili in pelle e numerosi dettagli dedicati. La Land Rover Defender 110 Sedona con motore plug-in da 300 CV ha un prezzo di di 113.008 euro e sarà disponibile per un anno appena.

Land Rover Defender 110 Sedona Land Rover Defender 110 Sedona

È invece dedicato alla Land Rover Defender 130, la più lunga della gamma, il pack Captain Chairs, composto da nuove poltrone singole ventilate (caldo e freddo) per la second fila, formare un piccolo corridoio centrale che permette di raggiungere in maniera più agile la terza fila di sedili.

Debutta infine il nuovo Signature Interior Pack che comprende prima di tutto numerose migliorie per sedili: quelli della prima fila hanno 14 regolazioni elettriche, riscaldamento, raffreddamento e nuovi poggiatesta, come quelli della seconda fila (che rinunciano unicamente alle numerose regolazioni elettriche). In terza fila invece il divanetto è riscaldabile. Del pacchetto fanno parte anche nuovi materiali di rivestimento degli interni.

Land Rover Defender 110 2024, pack Captain Chairs Land Rover Defender 2024, gli interni

Nuovi pacchetti

I vari allestimenti - S, X-Dynamic SE, X-Dynamic HSE, X e V8 - saranno integrabili con nuovi pacchetti dedicati a vari aspetti della Land Rover Defender, dalla guida (con la possibilità di avere per esempio differenziale attivo elettronico, pneumatici da fuoristrada, Terrain Response 2, sospensioni pneumatiche elettroniche e via dicendo) agli interni, con vari materiali e sistemi per aumentare il comfort.

Più potente

L'ultima ma non meno importante novità riguarda i motori della Land Rover Defender 2024. I motori P425 e P300e PHEV (omologati Euro 6e) sostituiscono i motori P400 e P400e. Il primo è il V8 5.0 Supercharged da 425 CV capace di passare da 0 a 100 km/h in 5,8" e toccare i 191 km/h, il secondo è un plug-in basato sul 2.0 4 cilindri turbo benzina per un totale di 300 CV, 191 km/h di velocità massima e 0-100 coperto in 7,6".

Land Rover Defender 2024

Il tutto in attesa del debutto, previsto per il 3 luglio, della Land Rover Defender Octa, la versione più estrema del fuoristrada inglese.