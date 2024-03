L'immagine è sgranata e le camuffature fanno il loro dovere. Quindi l'occhio, pur volendola, non ha la sua parte. Per ora bisogna accontentarsi. Ma sappiamo che la protagonista della foto è il Land Rover Defender OCTA, vale a dire la versione di serie più potente mai creata del fuoristrada inglese.

Arriverà nel corso del 2024 - ancora non è stata comunicata una data precisa - e oltre alle modifiche meccaniche che vi raccontiamo qui sotto si distinguerà anche per un'estetica dedicata, destinata a tornare su tutte le future versioni top del Defender.

V8 in offroad

Che poi non è che di informazioni ce ne siano in abbondanza. Sappiamo che a muovere il Land Rover Defender OCTA ci penserà il V8 biturbo mild hybrid, del quale però non sono stati rese note potenza e coppia. Trattandosi del Defender più potente di sempre di sicuro verranno superati i 525 CV della 5.0 V8, accompagnati da 625 Nm.

Land Rover Defender OCTA, i teaser Land Rover Defender OCTA, i teaser

Naturalmente non mancherà la trazione integrale, affiancata da pneumatici speciali e dal sistema di sospensioni 6D Dynamics, derivato dalla Range Rover e disponibile per la prima volta sul Defender. Si tratta di un sistema sviluppato da Land Rover che controlla costantemente i livelli di rollio e beccheggio in fase di accelerazione e frenata, limitando così al massimo i movimenti della carrozzeria per offrire una sensazione di massima stabilità anche sui terreni più impegnativi.

Come detto il Land Roveder Defender OCTA si differenzierà dal resto della gamma anche per un trattamento estetico dedicato, con badge a forma di diamante ("il minerale naturale più duro sulla Terra, rinomato per la sua rarità" ricorda il comunicato stampa) su carrozzeria e interni, compreso quello inserito in un disco in titanio, presente su entrambi i lati.

In attesa di mostrarsi senza veli - e da vicino - il Defender OCTA sta completando i test più duri mai studiati per il fuoristrada inglese, passando dalle nevi della Svezia al deserto di Dubai, passando per l'asfalto del Nürburgring e le rocce di Moab.