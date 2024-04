La prima Range Rover 100% elettrica è quasi pronta. Dopo aver prodotto per oltre mezzo secolo auto a benzina, diesel e ibride, la Casa di Gaydon si sta preparando ufficialmente a lanciare sul mercato il suo primo modello a batteria.

Se ne parla da tempo ormai e proprio in queste ore - probabilmente in vista dell'imminente Salone di Pechino - la Casa ha pubblicato le prime foto teaser, con il prototipo completamente privo di camuffamenti.

Il motivo? Non c'è nulla da nascondere, dato che l'aspetto esterno sarà praticamente identico a quello del modello con motore a combustione.

Una super Range a batteria

La Range Rover Electric - nome non ancora confermato - è stata fotografata dalla Casa durante severi test in condizioni di estremo freddo al Circolo Polare Artico.

In base a quanto dichiarato da Land Rover il SUV ha sopportato temperature esterne fino a -40 gradi, dimostrandosi all'altezza del compito per cui è stata costruita: andare ovunque, sempre, trasportando gli occupanti in un ambiente estremamente confortevole e sicuro.

Range Rover elettrica, il teaser ufficiale

Scendendo nei dettagli la versione elettrica sarà "la Range Rover più silenziosa e raffinata mai creata" e, in versione definitiva, sarà dotata anche di un sistema di controllo della trazione di nuova concezione.

Sempre stando a quanto dichiarato da Gaydon gli ingegneri hanno messo a punto il nuovo sistema sui laghi ghiacciati della Svezia e, rispetto al sistema standard basato sull'ABS, il nuovo dispositivo sarà in grado di distribuire singolarmente la coppia motrice su ciascuna ruota in 1 millisecondo, riducendo di molto il tempo di reazione della trazione integrale rispetto ai modelli endotermici e rendendo, di fatto, la guida estremamente fluida anche su superfici scivolose.

Range Rover elettrica, il teaser

Powertrain ancora ignoto

Purtoppo non conosciamo ancora la potenza del powertrain della nuova Range Rover a batteria ma, da precedenti dichiarazioni ufficiali, sappiamo che le prestazioni saranno simili a quelle della versione V8, mossa dal 4.4 di origine BMW da 606 CV e 750 Nm di coppia, er 261 km/h di velocità massima e 0-100 copertin in 4,3".

A livello di piattaforma ci sarà la stessa MLA-Flex utilizzata dalla versione con motori a combustione, dotata per l'occasione di un'architettura a 800 Volt per ricariche ultra rapide e miglior sfruttamento degli spazi. Paura di non riuscire a percorrere tratti particolarmente ostici? Tranquilli: la capacità di guado (vista l'assenza del motore) sarà simile a quella della Defender, ovvero fino a circa 85 cm.

Range Rover elettrica, il teaser

La nuova Range Rover elettrica sarà il secondo modello a zero emissioni del Gruppo JLR, dopo la Jaguar I-Pace presentata nel 2018, a differenza della quale però sarà prodotta in casa a Solihull, nel Regno Unito e non nello stabilimento di Magna Steyr a Graz, in Austria.