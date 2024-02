La Range Rover Evoque è reduce da un leggero restyling che aggiorna i fari, i colori, i cerchi e le dotazioni, ma non tocca le motorizzazioni ibride. La più potente della gamma Evoque 2024 resta la P300e plug-in hybrid da 309 CV che affronta questa prova consumi reali.

Nel classico test di 360 km la rinnovata Evoque ricaricabile alla spina ottiene un consumo medio di 6,15 l/100 km (16,26 km/l) che corrisponde a una spesa di 44,07 euro per carburante e corrente necessari al viaggio (40,05 euro di benzina + 4,02 euro di elettricità). In uscita da Roma in modalità completamente elettrica percorre 50 km.

In efficienza c'è chi fa meglio

Con questa media la Range Rover Evoque si conferma nella parte bassa della classifica consumi reali, categoria ibride plug-in, risultando migliore solo della più grande Sportequipe 8 Plug-in Hybrid (6,30 l/100 km - 15,8 km/l) e della Range Rover Evoque P300e provata nel 2022 (6,35 l/100 km - 15,7 km/l).

Range Rover Evoque, la vista anteriore

Tra le plug-in di dimensioni e potenza simili si sono dimostrate più efficienti l'Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 (5,40 l/100 km - 18,5 km/l), la Jeep Compass 4xe S (5,15 l/100 km - 19,4 km/l), la Mercedes GLA 250 e Plug-in Hybrid (5,10 l/100 km - 19,6 km/l) e la Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l).

Lusso e potenza da prima della classe

In quanto a stile, finiture lussuose e dotazioni la Range Rover Evoque non smentisce la sua capacità di puntare al top grazie anche al potente motore 1.5 turbo elettrificato da 309 CV, alla trazione integrale e al cambio automatico a 8 rapporti.

Range Rover Evoque, gli interni

Nella dotazione di serie della ricca versione Autobiography sono già inclusi i pixel a LED, le maniglie esterne a scomparsa, i cerchi in lega da 20", il tetto panoramico scorrevole, i sedili in pelle Windsor, l'impianto audio Meridian Sound System e l'infotainment Pivi Pro. La presenza sull'esemplare provato della vernice metallizzata Tribeca Blue, del tetto a contrasto Corinthian Bronze e dei vetri oscurati porta il prezzo di listino a quota 86.610 euro.

Il livello di qualità percepita è altissimo sulla Evoque restyling, così come il piacere di guidare il SUV più compatto della nobile Casa britannica, la capacità di carico e il comfort di bordo.

La video prova della Range Rover Evoque restyling

Tra i 40 e i 50 km in elettrico

Nelle più comuni condizioni di guida a batteria scarica la Range Rover Evoque P300e plug-in hybrid resta fedele a un livello di efficienza accettabile, ma non proprio eccellente. La guida in città e in autostrada registra consumi un po' alti, ma il serbatoio da 56,5 litri di benzina permette di percorrere quasi 600 km con un pieno.

Quando la batteria completamente carica la Evoque percorre tra i 40 e i 50 km a zero emissioni locali, mentre con una guida molto attenta da economy run l'autonomia elettrica può toccare i 60 km.

Range Rover Evoque, la vista posteriore

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 8,7 l/100 km (11,4 km/l)

644 km di autonomia teorica

644 km di autonomia teorica Autostrada: 10,0 l/100 km (10,0 km/l)

565 km di autonomia teorica

565 km di autonomia teorica Economy run: 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

853 km di autonomia teorica

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Range Rover Evoque P300e plug-in hybrid Autobiography Ibrido

(Benzina) 147 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 2.117 kg 33 g/km

Dati

Vettura: Range Rover Evoque P300e plug-in hybrid Autobiography

Listino base: 84.300 euro

Data prova: 29/1/2024

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 15°/ Sereno, 1°

Prezzo carburante: 1,809 euro/l (Benzina) - 0,27 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 845

Km totali all'inizio del test: 455

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Pirelli Scorpion Zero All Season - 235/50 R20 104W M+S XL JLR PNCS (Etichetta UE: A, B, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 6,15 l/100 km (16,26 km/l)

Computer di bordo: 6,0 l/100 km

Alla pompa: 6,3 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 44,07 euro (40,05 euro di benzina + 4,02 euro di elettricità)

Spesa mensile: 89,00 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 180 km *

Quanto fa con un pieno: 919 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità



La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.