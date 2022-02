Nel folto gruppo delle auto ibride plug-in c'è spazio anche per un SUV inglese dalla potenza esuberante e dalle finiture di lusso che una Range Rover merita. Parliamo ovviamente della Range Rover Evoque P300e che somma i 200 CV del motore 1.5 turbo benzina 3 cilindri ai 109 CV del motore elettrico posteriore per sfoggiare 309 CV e presentarsi all'appuntamento con la prova dei consumi reali.

Il raffinato SUV britannico, compatto ma non troppo, riesce a percorrere i 360 km del percorso di riferimento Roma-Forlì consumando in media 6,40 l/100 km (15,63 km/l) e spendendo 46,21 euro per l'energia necessaria al viaggio (42,83 euro di benzina + 3,38 euro di elettricità). In uscita da Roma percorre circa 48 km in modalità totalmente elettrica.

Non primeggia in efficienza

Con questa media l'Evoque ricaricabile alla spina va a occupare una posizione piuttosto bassa della classifica consumi reali, subito dietro la prima generazione della Mercedes GLC 350 e 4Matic (6,30 l/100 km - 15,8 km/l), ma facendo meglio della più grande Range Rover Sport P400e da 7,00 l/100 km (14,2 km/l).

Più efficienti, limitandoci ai soli SUV premium plug-in hybrid, sono risultate anche le varie Jaguar F-Pace P400e AWD (5,50 l/100 km - 18,1 km/l), Audi Q5 55 TFSI e quattro S tronic (5,25 l/100 km - 19,0 km/l), Volvo XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid (4,80 l/100 km - 20,8 km/l) e la sorprendente diesel Mercedes GLC 300 de 4Matic EQ Power (4,00 l/100 km - 25,0 km/l).

Stile e raffinatezza Range Rover ai massimi livelli

L'Evoque in prova è la P300e a trazione integrale con cambio automatico 8 marce nell'allestimento R-Dynamic SE che ha di serie i cerchi da 20", i fari a LED davanti (con abbaglianti automatici) e dietro, portellone elettrico, doppio touchscreen centrale da 10" e blind spot monitor. L'aggiunta di vernice metallizzata, vetri oscurati e sedili anteriori regolabili elettricamente il prezzo di listino arriva così a quasi 69.000 euro, promozioni escluse.

Con queste dotazioni la Range Rover Evoque si dimostra sempre scattante e sicura su ogni terreno, capace di dare grandi soddisfazioni, comoda e piacevole da guidare anche per lunghi tratti. Le finiture e i materiali interni sono di ottimo livello, anche in questa versione non top di gamma. Volendo fare i pignoli si può sentire la mancanza dell'apertura keyless e di un tetto panoramico che invece è un altro optional a pagamento. Buona la capacità di carico e lo spazio per i passeggeri, come anche la completezza e la rapidità di funzionamento dell'infotainment Pivi Pro.

Tra i 35 e i 50 km in elettrico

Pur senza registrare con precisione i consumi elettrici, data la mancanza dell'indicatore in kWh/100 km nel computer di bordo, è stato comunque possibile rilevare un'autonomia elettrica che oscilla mediamente tra i 35 e i 50 km con un pieno della batteria da 15 kWh. Davvero utile e rara tra le plug-in è la presenza della presa per la ricarica in corrente continua a 32 kW di potenza massima che permette di fare rabbocchi rapidi nonostante i 20 kW massimi sperimentati durante la prova.

Quando invece la batteria è scarica, i consumi di benzina nelle più comuni situazioni di guida risultano leggermente sopra la media del segmento, soprattutto in autostrada. Il serbatoio da 57 litri di benzina garantisce buone autonomie, tra i 500 e i 600 km.

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 8,2 l/100 km (12,2 km/l)

695 km di autonomia

Autostrada: 9,8 l/100 km (10,2 km/l)
581 km di autonomia

581 km di autonomia

Massimo consumo: 34,4 l/100 km (2,9 km/l)
165 km di autonomia

917 km di autonomia

917 km di autonomia Massimo consumo: 34,4 l/100 km (2,9 km/l)

165 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Range Rover Evoque R-Dynamic SE P300e PHEV AWD Automatico Ibrido

(Benzina) 147 kW Euro 6d-ISC-FCM 2.117 kg 44 g/km

Dati

Vettura: Range Rover Evoque R-Dynamic SE P300e PHEV AWD Automatico

Listino base: 66.655 euro

Data prova: 25/01/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 10°/Sereno, 4°

Prezzo carburante: 1,859 euro/l (Benzina) - 0,2259 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 922

Km totali all'inizio del test: 5.728

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 81 km/h

Pneumatici: Pirelli Scorpion Zero All Season - 235/40 R20 104W XL M+S JLR PNCS (Etichetta UE: A, B, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 6,35 l/100 km (15,75 km/l)

Computer di bordo: 6,2 l/100 km

Alla pompa: 6,5 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 45,88 euro (42,50 euro di benzina + 3,38 euro di elettricità)

Spesa mensile: 94,44 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 169 km

Quanto fa con un pieno: 898 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità





