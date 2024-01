Il 2023 è stato l'anno del restyling di metà carriera della Mercedes GLA, la berlina rialzata a cinque porte che ha ricevuto aggiornamenti sul fronte del design, delle dotazioni e delle motorizzazioni.

Confermata a listino è invece la versione ibrida plug-in col motore 1.3 turbo benzina elettrificato da 218 CV complessivi, ma curiosamente con una batteria dalla capacità ridotta da 15,6 a 11,5 kWh.

Quale occasione migliore per capire se e come è cambiata l'efficienza della crossover compatta tedesca? Ecco allora la prova dei consumi reali che registra per la Mercedes GLA 250 e Plug-in Hybrid una media di 5,10 l/100 km (19,61 km/l) e una spesa di 35,53 euro (32,66 euro di benzina + 2,87 euro di elettricità) per l'energia del viaggio Roma-Forlì. In uscita dalla Capitale percorre 60 km in modalità elettrica.

Consumi invariati, ma un po' sotto la media

La cosa interessante è che nella classifica dei consumi reali la rinnovata Mercedes GLA Plug-in Hybrid 2024 si posiziona esattamente a pari merito con la GLA ibrida ricaricabile pre restyling e con batteria più grande, confermandosi un po' sotto alla media della categoria.

Mercedes GLA, la vista anteriore

La GLA riesce però a fare leggermente meglio della Jeep Compass 4xe (5,15 l/100 km - 19,4 km/l) e dell'Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 (5,40 l/100 km - 18,5 km/l).

Consumi più bassi li vantano invece la Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 e la Hyundai Tucson 1.6 PHEV 4WD, entrambe a quota 4,50 l/100 km (22,2 km/l), la Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid 2WD (3,80 l(100 km - 26,3 km/l) e la Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (3,25 l/100 km - 30,7 km/l).

Spazio e tecnologia non le mancano

L'auto che ho provato è una Mercedes GLA 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Prermium Plus, praticamente la top di gamma che ha già di serie il tetto panorama scorrevole, i fari Multibeam LED, i sedili anteriori elettrici con memoria e il pacchetto parcheggio con telecamera a 360 gradi.

Mercedes GLA, gli interni

L'aggiunta della vernice metallizzata, del pacchetto assistenza alla guida e di qualche altro optional porta il prezzo di listino a circa 67.000 euro. Una cifra che permette di viaggiare comodi e con una buona riserva di potenza, avendo a disposizione spazio sufficiente per la famiglia e relativi bagagli, oltre che tecnologie piuttosto evolute per la sicurezza stradale e gli ADAS.

La Mercedes GLA restyling vista da vicino

Non esagera coi consumi, ma il serbatoio è un po' piccolo

Nelle più comuni condizioni di utilizzo e a batteria scarica questa rinnovata Mercedes GLA mostra consumi non esagerati, ma neppure da primato, soprattutto in autostrada. Il serbatoio da 35 litri di benzina non aiuta poi a raggiungere grandi autonomie, che risultano anche inferiori ai 500 km.

La batteria da 11,5 kWh garantisce un'autonomia elettrica sempre vicina ai 50 km, con punte superiori solo adottando una guida molto accorta.

Mercedes GLA, la vista posteriore

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

528 km di autonomia teorica

528 km di autonomia teorica Autostrada: 8,3 l/100 km (12,0 km/l)

420 km di autonomia teorica

420 km di autonomia teorica Economy run: 4,8 l/100 km (20,8 km/l)

728 km di autonomia teorica

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Mercedes GLA 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Prermium Plus Ibrido

(Benzina) 120 kW Euro 6E

(Risp Reg UE 715/2007*2023/443EA) 1.725 kg 26 g/km

Dati

Vettura: Mercedes GLA 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Prermium Plus

Listino base: 66.317 euro

Data prova: 19/1/2024

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, Pioggia, 10°/ Variabile, Pioggia, 5°

Prezzo carburante: 1,779 euro/l (Benzina) - 0,25 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 960

Km totali all'inizio del test: 3.799

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 72 km/h

Pneumatici: Pirelli Scorpion Winter - 235/50 R19 103H M+S (Etichetta UE: C, C, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 5,10 l/100 km (19,61 km/l)

Computer di bordo: 5,1 l/100 km

Alla pompa: 5,1 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 35,53 euro (32,66 euro di benzina + 2,87 euro di elettricità)

Spesa mensile: 72,58 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 220 km *

Quanto fa con un pieno: 686 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità



La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.