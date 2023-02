Nella "valanga" di auto ibride plug-in che affollano i listini c'è posto anche per la Hyundai Tucson, il SUV compatto coreano ricaricabile alla spina che offre trazione integrale, cambio automatico 6 marce e un motore 1.6 turbo benzina che unito al motore elettrico raggiunge i 265 CV.

Per sciogliere ogni dubbio sull'efficienza della Hyundai Tucson ibrida plug-in ho deciso di sottoporla alla prova consumi reali, ottenendo questi risultati: 4,50 l/100 km (percorrenza di 22,22 km/l) e una spesa per il viaggio di 33,00 euro (29,55 euro di benzina + 3,45 euro di elettricità). Nella stessa prova sul percorso standard Roma-Forlì ho percorso 62 km in modalità elettrica uscendo dalla Città Eterna.

Efficienza ok, senza record

Quello della Tucson è un buon risultato in termini di efficienza, anche se tra i SUV con motorizzazione ibrida plug-in presenti nella classifica consumi reali c'è chi fa meglio. La coreana riesce comunque a superare concorrenti come Volvo XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid (4,80 l/100 km - 20,8 km/l), Citroen C5 Aircross Hybrid 225 E-EAT8 (4,85 l/100 km - 20,6 km/l), Cupra Formentor VZ 1.4 e-Hybrid 245 CV DSG (4,95 l/100 km - 20,2 km/l), Lynk & Co 01 ibrida plug-in (5,00 l/100 km - 20,0 km/l) e Jeep Compass 4xe S (5,15 l/100 km - 19,4 km/l). A pari merito con la coreana c'è poi la Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l).

Hyundai Tucson Plug-in hybrid, la prova su strada

Tra le concorrenti dirette che sono invece riuscite a fare meglio di Tucson si segnalano: Kia Sportage 1.6 T-GDi PHEV 265 CV 4WD 6AT (4,25 l/100 km - 23,5 km/l), Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid 2WD (3,80 l/100 km - 26,3 km/l) e la dominatrice della categoria, la Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (3,25 l/100 km - 30,7 km/l).

Comoda e piacevole in ogni situazione

L'auto che ho provato è una Hyundai Tucson 1.6 PHEV 4WD AT Exellence, l'allestimento top di gamma che ha già di serie cerchi in lega da 19", climatizzatore automatico a tre zone, fari full LED, sensori di parcheggio davanti e dietro, portellone elettrico, impianto audio Krell Premium Sound System e una serie di ausili alla guida che includono cruise control adattivo, mantenimento corsia e blind spot monitor, oltre a sedili anteriori e volante riscaldabile.

Hyundai Tucson Plug-in hybrid, gli interni

La presenza di optional come la vernice metallizzata e il Lounge Pack portano il prezzo di listino poco oltre i 52.000 euro. Questa è comunque una cifra che, unita elle emissioni di CO2 a quota 31 g/km, permette di godere dell'incentivo statale fino a 4.000 euro con rottamazione (2.000 euro senza rottamazione).

Quello che ho apprezzato della Hyundai Tucson ibrida plug-in è la fluidità di funzionamento del sistema ibrido, la potenza sempre disponibile, la comodità di viaggio, la qualità costruttiva e i tanti ausili alla guida che aiutano davvero in ogni occasione. Poco intuitivi mi sono sembrati invece alcuni menu dell'infotainment e anche la visibilità posteriore non è tra le migliori. Nel complesso anche la Tucson ricaricabile alla spina risulta comunque molto piacevole e di grande soddisfazione in ogni situazione di guida.

La video prova della Hyundai Tucson

In media fa 55 km in elettrico

Con la batteria carica (13,8 kWh) sono riuscito a percorrere in media 55 km prima di far partire il motore a benzina, arrivando fino a 70 km con una guida più attenta in stile economy run e a circa 35 km in autostrada.

A batteria scarica, la condizione meno favorevole per l'efficienza ogni auto ibrida plug-in, ho registrato consumi nella media della categoria, senza prestazioni eccezionali, ma senza neppure picchi di consumo eccessivi. Solo in autostrada il bisogno di benzina sale un po', con il serbatoio da 42 litri che impone qualche sosta rifornimento in più e offre un'autonomia attorno ai 500 km.

Hyundai Tucson Plug-in hybrid, la vista posteriore

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 6,5 l/100 km (15,3 km/l)

642 km di autonomia

642 km di autonomia Autostrada: 8,1 l/100 km (12,3 km/l)

516 km di autonomia

516 km di autonomia Economy run: 4,2 l/100 km (23,8 km/l)

999 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Hyundai Tucson 1.6 PHEV 4WD AT Exellence Ibrido

(Benzina) 132,20 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.818 kg 31 g/km

Dati

Vettura: Hyundai Tucson 1.6 PHEV 4WD AT Exellence

Listino base: 48.900 euro

Data prova: 09/02/2023

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 11°/Sereno, -1°

Prezzo carburante: 1,824 euro/l (Benzina) - 0,25 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 887

Km totali all'inizio del test: 42.608

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 74 km/h

Pneumatici: Starmaxx Incurro Winter W870 - 235/50 R19 103V - (Etichetta UE: E, C, 73 dB)

Consumi

Media "reale": 4,50 l/100 km (22,22 km/l)

Computer di bordo: 4,4 l/100 km

Alla pompa: 4,6 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 33,00 euro (29,55 euro di benzina + 3,45 euro di elettricità)

Spesa mensile: 65,66 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 244 km *

Quanto fa con un pieno: 933 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità



