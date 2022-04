Alla Lynk & Co 01 spetta l'onore di essere la prima auto cinese protagonista della nostra prova dei consumi reali. Il SUV compatto sino-svedese con piattaforma modulare e meccanica ibrida plug-in condivisa con la Volvo XC40 e una potenza combinata di 261 CV mette a segno un discreto risultato in fatto di efficienza.

Nel tragitto standard di 360 chilometri la Lynk & Co 01 plug-in hybrid mette a segno un consumo medio di 5,00 l/100 km (20,00 km/l), con una spesa di 36,08 euro per il viaggio (32,56 euro di benzina + 3,52 euro di elettricità). In uscita da Roma, in modalità elettrica Pure, ha percorso 67 km a zero emissioni.

Poco sotto la media nei consumi

Nella nostra classifica consumi reali, categoria auto ibride plug-in, i 5,00 l/100 km della Lynk & Co 01 la posizionano poco sotto la media delle concorrenti, quasi a pari merito con la Cupra Formentor VZ 1.4 e-Hybrid 245 CV (4,95 l/100 km - 20,2 km/l) e davanti a Mercedes GLA 250 e EQ POWER (5,10 l/100 km - 19,6 km/l), Jeep Compass 4xe (5,15 l/100 km - 19,4 km/l) e Mitsubishi Outlander PHEV (5,95 l/100 km - 16,8 km/l).

Meno della Lynk & Co 01 PHEV hanno invece consumato la "cugina" Volvo XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid (4,80 l/100 km - 20,8), Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 (4,05 l/100 km - 24,6 km/l), Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid 2WD (3,80 l/100 km - 26,3), Mercedes B 250 e EQ POWER (3,55 l/100 km - 28,1 km/l), Kia Niro PHEV (3,30 l/100 km - 30,3 km/l) e la regina di categoria Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (3,25 l/100 km - 30,7 km/l).

Scopriamo in video la Lynk & Co 01

Tanta qualità percepita

La vettura in prova è nell'unico allestimento disponibile, quello full optional che semplifica la scelta e già comprende nella dotazione di serie vernice metallizzata (nera o blu), cerchi in lega da 20", tetto panoramico, climatizzatore automatico bi-zona, fari full LED, impianto audio Infinity con 10 altoparlanti, strumentazione digitale e schermo touch da 12,3" per l'infotainment.

Il tutto a un prezzo di 42.500 euro se si decide di comprarla in uno dei nuovi club Lynk & Co, ma il marchio cinese/svedese offre anche una serie di soluzioni alternative come l'abbonamento mensile da 500 euro tutto compreso o, a breve, la condivisione dell'auto con i membri di una community.

Nel concreto la Lynk & Co 01 si dimostra dotata di un'ottima qualità percepita, materiali robusti ed eleganti, finiture accurate, insonorizzazione di alto livello e una dinamica di guida più che soddisfacente. I 262 CV complessivi risultano poi abbondanti in ogni situazione e la capacità di carico è elevata. Solo l'infotainment e la logica della leva del cambio necessitano di un po' di abitudine per essere utilizzati al meglio.

60 km e anche più in elettrico

La batteria da 14,1 kWh di capacità effettivamente utilizzabile (17,6 kWh nominali) permette di avere sempre a disposizione ottime percorrenze in modalità elettrica. Mediamente si rimane sopra i 60 km di autonomia, un range che può scendere a circa 50 km in autostrada, ma superare anche gli 80 km nell'utilizzo extraurbano.

Anche con la batteria scarica il serbatoio di benzina da 42 litri garantisce buone autonomie, comprese tra i 500 e i 600 km. Il consumo del motore 1.5 tre cilindri a benzina unito al motore elettrico e al cambio automatico doppia frizione a 7 marce rimane entro limiti accettabili per questo SUV a trazione anteriore da quasi due tonnellate, anche quando l'accumulatore è "a secco" di elettroni.

I consumi a batteria scarica

Traffico in città (Roma): 7,0 l/100 km (14,2 km/l)

596 km di autonomia

596 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 6,4 l/100 km (15,6 km/l)

655 km di autonomia

655 km di autonomia Autostrada: 7,5 l/100 km (13,3 km/l)

558 km di autonomia

558 km di autonomia Economy run: 3,5 l/100 km (28,5 km/l)

1.197 km di autonomia

1.197 km di autonomia Massimo consumo: 19,9 l/100 km (5,0 km/l) <limite dell'indicatore>

210 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Lynk & Co 01 ibrida plug-in Ibrido

(Benzina) 132 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.954 kg 27 g/km

Dati

Vettura: Lynk & Co 01 ibrida plug-in

Listino base: 42.500 euro

Data prova: 30/03/2022

Meteo (partenza/arrivo): Pioggia, 13°/Pioggia, 10°

Prezzo carburante: 1,809 euro/l (Benzina) - 0,25 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 919

Km totali all'inizio del test: 3.322

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 78 km/h

Pneumatici: Continental Viking Contact 7 - 235/45 R20 100T XL M+S (Etichetta UE: C, E, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 5,00 l/100 km (20,00 km/l)

Computer di bordo: 4,9 l/100 km

Alla pompa: 5,1 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 36,08 euro (32,56 euro di benzina + 3,52 euro di elettricità)

Spesa mensile: 72,36 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 221 km

Quanto fa con un pieno: 840 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità





La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.