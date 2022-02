Nelle classifiche di vendita italiane delle auto ibride plug-in si è affacciata da alcuni mesi anche la Cupra Formentor, la crossover del giovane marchio sportivo spagnolo che piace proprio per il suo stile insolito e le finiture grintose, oltre che per le motorizzazioni potenti.

Per questa nuova puntata della prova consumi reali ci siamo quindi rivolti alla Cupra Formentor VZ 1.4 e-HYBRID 245 CV, la plug-in hybrid che somma al suo motore 1.4 turbo benzina da 150 CV i 115 CV del motore elettrico per sviluppare 245 CV combinati sulle ruote anteriori e in associazione al cambio automatico doppia frizione DSG a 6 marce.

Il risultato della prova di 360 km è un consumo medio di 4.95 l/100 km (20,20 km/l) e una spesa di 36,20 euro per il viaggio Roma-Forlì (33,31 euro di benzina + 2,89 euro di elettricità). L'uscita da Roma è stata fatta in elettrico fino a circa 60 km prima che entrasse in funzione il motore elettrico.

Poco sotto la media nella classifica consumi

Con questa media la più potente delle Cupra Formentor ibrida plug-in si guadagna una discreta posizione poco sotto il centro della classifica consumi riservata alle auto ricaricabili alla spina. Meglio della spagnola hanno fatto la Volvo XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid (4,80 l/100 km - 20,8 km/l), la Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 (4,05 l/100 km - 24,7 km/l), la Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid 2WD (3,80 l/100 km - 26,3 km/l) e l'irraggiungibile Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (3,25 l/100 km - 30,7 km/l).

Consumi più alti rispetto alla Formentor VZ plug-in hybrid da 245 CV li hanno invece registrati le Jeep Compass 4xe e Renegade 4xe da 240 CV, rispettivamente a quota 5,15 l/100 km (19,4 km/l) e 5,20 l/100 km (19,2 km/l), oltre alla Range Rover Evoque R-Dynamic SE P300e PHEV AWD (6,35 l/100 km - 15,7 km/l). Tutte queste ultime hanno però anche la trazione integrale che la Formentor non può avere nella versione elettrificata.

Sportiva nello stile e nella guida

La versione provata è la VZ e-Hybrid da 245 CV che di listino costa 47.500 euro, ma che con l'aggiunta di vernice metallizzata, cerchi in lega da 19" speciali, portellone elettrico, volante racing e pochi altri optional arriva a superare i 51.000 di listino, promozioni escluse.

Con questa cifra si ottiene un SUV crossover dalle linee basse e slanciate che si riflettono nella posizione di guida più ribassata rispetto alla maggioranza dei SUV, ma anche una vettura d'impostazione sportiva che offre sempre un ottimo piacere di guida. I 245 CV del sistema ibrido plug-in sono sufficienti per muoversi velocemente su strada e fare sorpassi sicuri, anche se un confronto in sportività con la Formentor 2.0 TSI 310 CV 4Drive non premia la versione elettrificata.

Bene l'ergonomia dei comandi e della posizione di guida, il funzionamento dei diversi ausili alla guida e lo stile degli interni che accoglie in maniera originale i passeggeri con materiali curati, uno stile unico e luci ambiente di grande effetto. La capacità di carico del bagagliaio è di buon livello, mentre la visibilità posteriore attraverso il lunotto di dimensioni ridotte pare migliorabile.

50 km in elettrico, quasi sempre

Apprezzabile è l'autonomia in modalità elettrica garantita dalla batteria da 12,8 kWh, mediamente stabile attorno ai 50 km e variabile tra i 30 e i 70 km quando si guida in autostrada o si percorre un tratto di strada a bassa velocità costante in stile economy run.

Quando la batteria è scarica la richiesta di benzina non risulta eccessiva, risultando un po' alta solamente nei percorsi autostradali. Il serbatoio da 40 litri di benzina permette di ottenere buone percorrenze tra un pieno e l'altro, in media tra i 500 e i 600 km.

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 6,4 l/100 km (15,6 km/l)

624 km di autonomia

624 km di autonomia Autostrada: 8,0 l/100 km (12,5 km/l)

500 km di autonomia

500 km di autonomia Economy run: 4,4 l/100 km (22,7 km/l)

908 km di autonomia

908 km di autonomia Massimo consumo: 26,1 l/100 km (3,8 km/l)

152 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Cupra Formentor VZ 1.4 e-Hybrid 245 CV Ibrido plug-in DSG 6 marce Ibrido

(Benzina) 110 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.629 kg 33 g/km

Dati

Vettura: Cupra Formentor VZ 1.4 e-Hybrid 245 CV Ibrido plug-in DSG 6 marce

Listino base: 47.500 euro

Data prova: 03/02/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 16°/Sereno, 7°

Prezzo carburante: 1,869 euro/l (Benzina) - 0,2259 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 922

Km totali all'inizio del test: 12.468

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 80 km/h

Pneumatici: Pirelli P Zero Winter - 245/40 R19 98V XL M+S (Etichetta UE: C, B, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 4,95 l/100 km (20,20 km/l)

Computer di bordo: 4,9 l/100 km

Alla pompa: 5,0 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 36,20 euro (33,31 euro di benzina + 2,89 euro di elettricità)

Spesa mensile: 74,01 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 216 km

Quanto fa con un pieno: 808 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità





