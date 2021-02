La Link & Co 01 è la prima auto del marchio svedese del gruppo Geely ad essere venduta in Italia e inaugura un nuovo modo di comprare esclusivamente online, senza concessionarie fisiche, con due soli colori e nessun optional. Un modello di vendita che supera anche quello di Tesla, pioniera sulla strada degli showroom virtuali.

Anche nel nostro Paese la Lynk & Co 01 è infatti ordinabile solo sul sito ufficiale www.lynkco.com, un po' ridondante nelle informazioni, ma alla fine completo. Per prenotare il SUV ibrido del colosso cinese dell'auto, che utilizza la stessa piattaforma della Volvo XC40, occorre prima iscriversi creando un proprio account e versando una caparra rimborsabile di 500 euro.

Acquistare o noleggiare?

Le uniche altre scelte che il futuro cliente deve fare riguardano: il colore della vernice, la motorizzazione full hybrid da 197 CV o la plug-in hybrid da 261 CV e, infine, se intende acquistarla a partire da 35.000 euro o noleggiarla con un canone mensile massimo di 500 euro.

La Lynk & Co 01 plg-in hybrid ha una batteria da 14,1 kWh utilizzabili che garantisce un'autonomia elettrica di 69 km (WLTP), un prezzo base di 40.700 euro e la stessa configurazione full optional del modello full hybrid. Qui tutte le caratteristiche tecniche.

Di qualsiasi colore, purché nera o blu

Per semplificare l'offerta, la Lynk & Co 01 viene proposta con due soli colori, nero o blu, e con una dotazione di serie particolarmente completa e senza possibilità di aggiunte.

Troviamo infatti su entrambe le versioni la vernice metallizzata, il cruise control adattivo, il tettuccio panoramico apribile, i sedili anteriori a regolazione elettrica con memoria e il cruise control adattivo. Qui sotto trovate l'elenco di tutte le dotazioni di serie di Lynk & Co 01.

App per auto

Caricatore smartphone wireless

Chiave digitale

Cruise control adattivo

Funzionalità di condivisione

Funzioni di climatizzazione avanzate

Impianto stereo premium di marca

Navigatore

Portellone posteriore a comando elettrico

Profilo personale basato su cloud

Sedili anteriori elettrici con memoria

Sedili anteriori riscaldati

Sensore pioggia

Sistema di parcheggio automatico

Sistema di mantenimento corsia

Sistema di monitoraggio angolo cieco

Tettuccio apribile panoramico

Ugelli lavavetro riscaldati

Vernice metallizzata

Dove vederla e provarla

I primi a poter vedere da vicino e provare la Lynk & Co 01 saranno gli iscritti che hanno versato la caparra. Le prime auto sono in arrivo nella primavera del 2021 e le date dei test su strada saranno organizzate e annunciate agli stessi iscritti.

Oltre a questo sono previsti eventi (anche virtuali) per gli stessi membri della community, mentre l'auto è già fisicamente esposta nei due Club Lynk & Co europei di Amsterdam, nei Paesi Bassi, e di Goteborg, in Svezia.

Consegna a domicilio, anche per la manutenzione

I clienti di Lynk & Co 01 riceveranno l'auto nuova direttamente a casa e allo stesso modo gli addetti del nuovo brand provvederanno a ritirare e riconsegnare la vettura a domicilio per gli interventi di manutenzione periodica fatta in un'officina della rete Volvo.

A questo si aggiunge la possibilità di aggiornare i software di bordo online, il sempre più diffuso sistema over-the-air che permette di scaricare gli aggiornamenti quando fa più comodo e senza fermo auto.