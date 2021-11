Alzi la mano chi non ha nemmeno un abbonamento a un servizio di streaming. I nomi sono sempre quelli: Netflix, Spotify, Disney+ e via dicendo. Servizi che col loro arrivo hanno spazzato via DVD e CD, proponendo un'infinità di contenuti che nemmeno la libreria di Alessandria avrebbe potuto contenere, tutti disponibili semplicemente pagando ogni mese un importo fisso.

Un concetto semplice che ormai fa parte della nostra vita di tutti i giorni e che sta entrando anche nel mondo dell'auto. Il merito è di Lynk&Co., brand appartenente alla galassia Geely - il colosso cinese che possiede anche Volvo e Lotus, giusto per fare qualche esempio - arrivato da 5 anni e da poco sbarcato anche in Europa convinta che l'auto in abbonamento mensile sia l'idea giusta per il futuro della mobilità.

Prezzo fisso, tutto incluso

E se pensate ai vari noleggi a breve e lungo termine siete fuori strada: quella di Lynk&Co. è una filosofia tutta nuova: costo fisso - pari a 500 euro al mese - e possibilità di rinnovare o disdire ogni 30 giorni, senza penali, senza anticipi o altri importi da versare. Tutto incluso: assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria, cambio gomme e tutto il resto sono compresi nel prezzo. Si paga la rata e poi si viaggia senza doversi preoccupare di altri costi, tranne naturalmente quelli della benzina o della ricarica.

Sì, ricarica, perché la Lynk&Co. 01, primo modello a sbarcare in Europa e per ora l'unico presente a listino, è disponibile solo elettrificata: full hybrid o plug-in, col pianale della "cugina" Volvo XC40. E il prezzo dell'abbonamento non cambia: 500 euro al mese a prescindere dalla motorizzazione, mentre cambiano i prezzi se la 01 la si vuole acquistare: 35.000 euro per la prima, 40.700 per la seconda. Perché si, oltre all'abbonamento c'è la possibilità di acquisto, se l'auto vi piace ma l'idea di un rinnovo mensile proprio non lo concepite.

Benvenuti nel club

Da un brand che guarda ai servizi di streaming come filosofia di business, non bisogna certo aspettarsi che la trafila burocratica per il noleggio avvenga in una classica concessionaria? E infatti: tutto si fa online tramite il sito di Lynk&Co: si sceglie la motorizzazione, il colore (blu o nero), si inseriscono i dati della carta di credito e poi si aspetta la consegna a domicilio. Attualmente l’attesa prevista è tra le 3 e le 5 settimane ma, una volta a regime, sarà di appena 2 giorni.

Niente venditori, niente complicati listini da esplorare: una semplicità resa possibile dal digitale, ma che non rinuncia comunque a spazi fisici che in Lynk&Co. si chiamano club (per ora ce ne sono 6, prossimamente arriveranno anche a Roma e Milano), luoghi dove si può bere anche semplicemente un caffé, assistere a una mostra, vedere un film, acquistare oggetti di vario tipo (tutti all'insegna dell'ecosostenibilità) e altro ancora. Ah si, c'è anche l'auto ma è chiusa in una gabbia e non è l'assoluta protagonista.