Nella ristrettissima cerchia delle monovolume ibride plug-in si è appena inserita la Mercedes Classe B che con la versione B 250 e EQ Power da 218 CV è protagonista di questa nuova prova consumi reali Roma-Forlì.

L'unica concorrente della BMW Serie 2 Active Tourer ibrida ricaricabile alla spina riesce a portare a casa un risultato davvero eccellente, con una media di 3,55 l/100 km che equivalgono a 28,17 km/l e ad una spesa di soli 21,78 euro per i 360 km di viaggio (18,13 euro di benzina + 3,65 euro di elettricità).

Spaziosa ed efficiente come poche

Con questa efficienza di alto livello la nuova Mercedes B 250 e EQ Power riesce a sfiorare la Top 20 assoluta della classifica consumi reali, percorrendo la bellezza di 77 km in modalità elettrica uscendo da Roma (terzo risultato di sempre).

I 3,55 l/100 km della Classe B ibrida plug-in si posizionano poco dietro i 3,30 l/100 km (30,3 km/l) dell'efficientissima Kia Niro PHEV e un po' più lontani dalla sorella Mercedes Classe A 250 e EQ Power capace addirittura di 3,00 l/100 km (33,3 km/l). Nettamente più staccate sono invece MINI Cooper S E ALL4 Countryman (5,25 l/100 km - 19,0 km/l) e BMW 225xe Active Tourer (5,55 l/100 km - 18,0 km/l) provate alcuni anni fa.

Comodità e sprint, tutto assieme

La Classe B provata, sempre apprezzabile per spazio a bordo, capacità di carico, grande comfort, luminosità interna e visibilità interna è nel ricco allestimento Premium con diversi pacchetti e utili optional che portano il prezzo finale a circa 53.000 euro.

Da questo va però tolto l'incentivo statale che, trattandosi di auto con emissioni di CO2 nella fascia 21-60 g/km, ammonta a 6.500 euro in caso di rottamazione e a 3.500 euro senza rottamazione.

La tedesca sorprende con la vivacità del suo motore 1.3 turbo benzina + elettrico da 218 CV totali che offre sempre riprese e scatti veloci, mentre l'ottimo cambio automatico a 8 rapporti risulta un po' lento solo nelle scalate più impegnative del kick-down. La trazione è anteriore e in modalità Sport diventa davvero velocissima.

Efficiente anche in elettrico

Nelle diverse situazioni di guida quotidiana la Mercedes B 250 e EQ Power dimostra un'ottima efficienza già nell'utilizzo in modalità EV a batteria carica, soprattutto nel traffico cittadino e nel misto urbano-extraurbano. La batteria da 15,6 kWh permette sempre ottime autonomie elettriche, nell'ordine dei 60-70 km anche senza particolari attenzioni.

Peccato non aver potuto provare la ricarica veloce in corrente continua da 24 kW di potenza massima che è un optional non presente sull'auto provata.

I consumi a batteria carica

Traffico in città (Roma): 20,5 kWh/100 km (4,8 km/kWh)

74 km di autonomia

Misto urbano-extraurbano: 15,0 kWh/100 km (6,6 km/kWh)

103 km di autonomia

Autostrada: 23,2 kWh/100 km (4,3 km/kWh)

67 km di autonomia

Economy run: 11,7 kWh/100 km (8,5 km/kWh)

132 km di autonomia

Massimo consumo: 57,3 kWh/100 km (1,7 km/kWh)

27 km di autonomia

Bene i consumi a benzina

Anche quando la batteria si scarica la Mercedes Classe B ibrida plug-in resta parca nei consumi di benzina, utilizzando spesso il motore elettrico soprattutto in città.

Anche in autostrada la richiesta di benzina non è eccessiva e i 35 litri del serbatoio consentono autonomie teoriche più che accettabili.

I consumi a batteria scarica

Traffico in città (Roma): 6,1 l/100 km (16,3 km/l)

570 km di autonomia

Misto urbano-extraurbano: 5,9 l/100 km (16,9 km/l)

591 km di autonomia

Autostrada: 6,3 l/100 km (15,8 km/l)

553 km di autonomia

Economy run: 3,7 l/100 km (27,0 km/l)

945 km di autonomia

Massimo consumo: 31,1 l/100 km (3,2 km/l)

112 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Mercedes B 250 e EQ POWER Automatic Premium Ibrido

(Benzina) 118 kW Euro 6d-ISC-FCM 32 g/km 27 g/km

Dati

Vettura: Mercedes B 250 e EQ POWER Automatic Premium

Listino base: 44.697 euro

Data prova: 30/10/2020

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 21°/Sereno, 14°

Prezzo carburante: 1,419 euro/l (Benzina) - 0,2341 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 927

Km totali all'inizio del test: 974

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 79 km/h

Pneumatici: Pirelli Cinturato P7 - 225/45 R18 91W (Etichetta UE: B, A, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 3,55 l/100 km (28,17 km/l)

Computer di bordo: 3,5 l/100 km

Alla pompa: 3,6 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 21,78 euro (18,13 euro di benzina + 3,65 euro di elettricità)

Spesa mensile: 40,30 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 397 km

Quanto fa con un pieno: 986 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità

